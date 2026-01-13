Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Рынок недвижимости Дом в селе — сколько надо заплатить за переоформление в 2026 году

Дом в селе — сколько надо заплатить за переоформление в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 14:32
Переоформление дома в селе — какая стоимость в Украине в 2026 году
Частный дом. Фото: Freepik

Покупка дома в деревне для многих стала мечтой об уюте, но юридическая сторона вопроса часто пугает неизвестностью. В 2026 году процедура стала более цифровизированной, однако финансовая нагрузка зависит от того, как долго вы владели имуществом.

Ключевое правило установлено статьей 172 Налогового кодекса Украины. Если жилой дом продается впервые в течение года и находился в собственности более трех лет, доход от продажи не облагается налогом.

Реклама
Читайте также:

В противоположной ситуации применяется 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Именно этот момент чаще всего влияет на итоговую сумму расходов.

Услуги нотариуса при покупке дома

Нотариус — это главный арбитр вашей сделки. В 2026 году средняя стоимость его услуг в частных конторах колеблется от 10 000 до 15 000 гривен, отмечают в юридической компании Dozvil. Сюда входит проверка обременений, подготовка договора и регистрация права собственности в государственном реестре.

Отдельно уплачивается государственная пошлина. В соответствии с Декретом Кабинета министров "О государственной пошлине", она составляет 1% от стоимости имущества, указанной в договоре. Обычно эти расходы стороны делят пополам, но все зависит от ваших договоренностей.

Оценка имущества для переоформления недвижимости

Без отчета о стоимости объекта нотариус не имеет права заверить сделку. Оценка дома и земельного участка (а это две разные процедуры) обойдется примерно в 2 500-4 000 гривен. Специалист вносит данные в базу Фонда госимущества, и именно от этой суммы будут рассчитываться все проценты государству.

При покупке оформляются два объекта — дом и земельный участок. Сбор в Пенсионный фонд в размере 1% уплачивается только со стоимости дома. Земля от этого сбора освобождена.

Ранее мы рассказывали, можно ли продать дом, если земля под ним неприватизирована. А также, когда дачный дом может изменить статус на "жилой".

деньги дом нотариус расходы документы на недвижимость
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации