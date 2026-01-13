Переоформление дома в селе — какая стоимость в Украине в 2026 году

Частный дом. Фото: Freepik

Покупка дома в деревне для многих стала мечтой об уюте, но юридическая сторона вопроса часто пугает неизвестностью. В 2026 году процедура стала более цифровизированной, однако финансовая нагрузка зависит от того, как долго вы владели имуществом.

Ключевое правило установлено статьей 172 Налогового кодекса Украины. Если жилой дом продается впервые в течение года и находился в собственности более трех лет, доход от продажи не облагается налогом.

В противоположной ситуации применяется 5% налога на доходы физических лиц и 5% военного сбора. Именно этот момент чаще всего влияет на итоговую сумму расходов.

Услуги нотариуса при покупке дома

Нотариус — это главный арбитр вашей сделки. В 2026 году средняя стоимость его услуг в частных конторах колеблется от 10 000 до 15 000 гривен, отмечают в юридической компании Dozvil. Сюда входит проверка обременений, подготовка договора и регистрация права собственности в государственном реестре.

Отдельно уплачивается государственная пошлина. В соответствии с Декретом Кабинета министров "О государственной пошлине", она составляет 1% от стоимости имущества, указанной в договоре. Обычно эти расходы стороны делят пополам, но все зависит от ваших договоренностей.

Оценка имущества для переоформления недвижимости

Без отчета о стоимости объекта нотариус не имеет права заверить сделку. Оценка дома и земельного участка (а это две разные процедуры) обойдется примерно в 2 500-4 000 гривен. Специалист вносит данные в базу Фонда госимущества, и именно от этой суммы будут рассчитываться все проценты государству.

При покупке оформляются два объекта — дом и земельный участок. Сбор в Пенсионный фонд в размере 1% уплачивается только со стоимости дома. Земля от этого сбора освобождена.

Ранее мы рассказывали, можно ли продать дом, если земля под ним неприватизирована. А также, когда дачный дом может изменить статус на "жилой".