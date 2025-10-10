Чому пісок із пустелі не підходить для будівництва — наслідки для бетону та екології

Видобуток піску. Фото: zhit.oblprokuratura/Facebook

Пісок — один із найважливіших ресурсів сучасної промисловості. Він використовується у виробництві скла, електроніки та, що найважливіше, у будівництві. Найбільша частина видобутого піску йде на бетон, який формує основу міських і промислових будівель.

Але не всі види піску однаково корисні — для міцного та довговічного бетону потрібен особливий склад і структура зерен, повідомляє BBC.

Реклама

Читайте також:

Який пісок потрібен для будівництва

Для бетону оптимальний розмір частинок піску становить від 63 мікрометрів до 5 міліметрів. Найчастіше будівельний пісок добувають шляхом дроблення гірських порід. Такі зерна виходять шорсткими та з великою площею поверхні.

Це забезпечує правильну взаємодію з водою та цементом, а бетон набуває необхідної міцності і тримає форму протягом десятиліть.

На відміну від цього, пустельний пісок дуже дрібний і гладкий. Його частинки не "зчіплюються" з цементом, бетон не набирає міцності. Додатково багато пустель містять солончаки — сіль прискорює корозію арматури та руйнує бетон зсередини.

Чому будівельники обирають річковий і морський пісок

Фахівці радять використовувати пісок із річкових русел, заплав і морських узбереж. Він має оптимальний розмір частинок та хімічно чистий склад. Саме такий пісок забезпечує довговічність бетонних конструкцій.

Попит на цінний пісок зростає по всьому світу. Через це оголюються річкові русла та берегові лінії, вирубуються ліси, знищуються сільськогосподарські угіддя. Високий попит створює серйозну екологічну проблему, адже видобуток піску впливає на екосистеми і баланс водних ресурсів.

Чорний ринок піску та його наслідки

Через дефіцит піску виник тіньовий ринок. Кримінальні угруповання контролюють збут ресурсів, а в деяких країнах Африки та Латинської Америки для видобутку залучають дітей. Це не лише економічна проблема, але й серйозна соціальна і екологічна загроза.

"Нелегальний видобуток піску підвищує ризик руйнування будівель і негативно впливає на довкілля. Під загрозою опиняються і розвиток міст, і збереження природних ресурсів", — пише видання.

Наслідки використання пустельного піску

Якщо будівельники використають пустельний пісок, це призведе до:

Зниження міцності бетонних конструкцій. Прискореної корозії арматури. Підвищеного ризику руйнування будівель.

Тому пустельний пісок у будівництві майже не використовується. Він не здатний забезпечити надійність і довговічність сучасних споруд.

Як вирішити проблему дефіциту піску

Проблема нестачі якісного піску змушує вчених і будівельників шукати альтернативи. Деякі компанії експериментують із переробкою будівельних відходів, щоб замінити природний пісок.

Інші досліджують можливість використання пустельного піску після спеціальної обробки, яка б змінила його структуру. Проте ці технології поки що дорогі й не набули широкого поширення.

Як повідомлялось, узаконення будівництва власного дому — це структурована процедура, що складається з кількох кроків, які значно спростилися завдяки цифровим сервісам та онлайн-реєстрації. Чітке дотримання всіх правил і вимог є ключовим, щоб уникнути штрафів та потенційних проблем у майбутньому.

Також ми розповідали, що для багатьох українців дачна ділянка — це більше, ніж город, це простір для відновлення сил, відпочинку або навіть постійного проживання. Тому питання законності зведення житлового будинку на ній залишається дуже актуальним.