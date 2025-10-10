Видео
Строители отказались от пустынного песка — в чем причина

Дата публикации 10 октября 2025 06:12
Почему песок из пустыни не подходит для строительства — последствия для бетона и экологии
Добыча песка. Фото: zhit.oblprokuratura/Facebook

Песок — один из важнейших ресурсов современной промышленности. Он используется в производстве стекла, электроники и, что самое важное, в строительстве. Наибольшая часть добытого песка идет на бетон, который формирует основу городских и промышленных зданий.

Но не все виды песка одинаково полезны — для прочного и долговечного бетона нужен особый состав и структура зерен, сообщает BBC.

Какой песок нужен для строительства

Для бетона оптимальный размер частиц песка составляет от 63 микрометров до 5 миллиметров. Чаще всего строительный песок добывают путем дробления горных пород. Такие зерна получаются шероховатыми и с большой площадью поверхности.

Это обеспечивает правильное взаимодействие с водой и цементом, а бетон приобретает необходимую прочность и держит форму в течение десятилетий.

В отличие от этого, пустынный песок очень мелкий и гладкий. Его частицы не "сцепляются" с цементом, бетон не набирает прочности. Дополнительно многие пустыни содержат солончаки — соль ускоряет коррозию арматуры и разрушает бетон изнутри.

Почему строители выбирают речной и морской песок

Специалисты советуют использовать песок из речных русел, пойм и морских побережий. Он имеет оптимальный размер частиц и химически чистый состав. Именно такой песок обеспечивает долговечность бетонных конструкций.

Спрос на ценный песок растет по всему миру. Из-за этого обнажаются речные русла и береговые линии, вырубаются леса, уничтожаются сельскохозяйственные угодья. Высокий спрос создает серьезную экологическую проблему, ведь добыча песка влияет на экосистемы и баланс водных ресурсов.

Черный рынок песка и его последствия

Из-за дефицита песка возник теневой рынок. Криминальные группировки контролируют сбыт ресурсов, а в некоторых странах Африки и Латинской Америки для добычи привлекают детей. Это не только экономическая проблема, но и серьезная социальная и экологическая угроза.

"Нелегальная добыча песка повышает риск разрушения зданий и негативно влияет на окружающую среду. Под угрозой оказываются и развитие городов, и сохранение природных ресурсов", — пишет издание.

Последствия использования пустынного песка

Если строители используют пустынный песок, это приведет к:

  1. Снижению прочности бетонных конструкций.
  2. Ускоренной коррозии арматуры.
  3. Повышенному риску разрушения зданий.

Поэтому пустынный песок в строительстве почти не используется. Он не способен обеспечить надежность и долговечность современных сооружений.

Как решить проблему дефицита песка

Проблема нехватки качественного песка заставляет ученых и строителей искать альтернативы. Некоторые компании экспериментируют с переработкой строительных отходов, чтобы заменить природный песок.

Другие исследуют возможность использования пустынного песка после специальной обработки, которая бы изменила его структуру. Однако эти технологии пока дорогие и не получили широкого распространения.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
