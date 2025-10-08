Відео
Дачна ділянка — чи можна будувати дім на такій землі

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 11:22
Чи можна будувати будинок на дачній ділянці — правила та обмеження у 2025 році
Чоловік на будівництві. Фото: Freepik

Дачна ділянка для багатьох українців — не просто клаптик землі для вирощування овочів, а місце, де можна знайти спокій, відновити сили або навіть жити постійно. Та питання, чи дозволено зводити житловий будинок на дачі, залишається одним із найактуальніших у 2025 році. 

Редакція Новини.LIVE розповідає про законодавчі нюанси, які регулюють використання землі.

Читайте також:

Призначення дачної землі 

Дачна ділянка належить до категорії земель для ведення дачного господарства. Це означає, що на ній можна зводити будівлі для сезонного відпочинку та господарських потреб. Однак саме цільове призначення визначає, що і як дозволено будувати.

Відповідно до Земельного кодексу, в Україні існують два основних типи дачних земель:

  1. Для садівництва — підходять для споруд тимчасового або постійного проживання, але з певними обмеженнями;
  2. Для дачного будівництва — дозволяють зводити капітальні будинки, які можна ввести в експлуатацію.

Перед початком будь-яких робіт варто перевірити, яке саме цільове призначення має ділянка. Якщо воно не передбачає житлового будівництва, об’єкт можуть визнати самочинним.

Що можна зводити на дачі без порушень

Якщо ділянка призначена для садівництва, дозволено:

  • зводити садовий будинок до двох поверхів;
  • облаштовувати господарські споруди — сараї, теплиці, альтанки, навіси;
  • копати криницю або бурити свердловину;
  • ставити огорожу до 2 метрів без капітального фундаменту.

У разі, якщо земля має статус для дачного будівництва, дозволи ширші — можна спорудити капітальний будинок, придатний для цілорічного проживання, а також гаражі чи літні кухні.

Водночас дозвіл на будівництво будинку площею до 500 кв. м не потрібен. Достатньо лише повідомити Державну інспекцію архітектури та містобудування (ДІАМ) про початок робіт.

Які об’єкти на дачній ділянці заборонено

Попри спрощення процедур, у 2025 році залишаються чіткі заборони:

  • промислові споруди — цехи, автомийки чи виробничі приміщення;
  • багатоквартирні будинки, навіть якщо ділянка велика;
  • будівлі понад два поверхи на землях садівництва;
  • будівництво без документів на право власності чи користування землею.

Якщо об’єкт зводиться з порушенням цільового призначення, він вважається самочинним. У такому випадку суд може ухвалити рішення про його знесення.

Як узаконити вже зведений будинок

Якщо будівництво вже відбулося, але документи не оформлені, діє спрощений порядок узаконення. Він поширюється на об’єкти, зведені до 2015 року. Для новіших будівель потрібна повна процедура технічного обстеження.

Державна інспекція архітектури та містобудування має право:

  • накласти штраф від 17 000 грн;
  • подати позов до суду про знесення;
  • блокувати реєстрацію права власності.

Як змінити цільове призначення ділянки

Сьогодні власники можуть офіційно змінити цільове призначення землі. Якщо ви хочете жити на дачі постійно, подайте заяву до місцевої ради, щоб перевести ділянку із "для садівництва" у категорію "для будівництва та обслуговування житлового будинку".

Процес триває від кількох тижнів до кількох місяців, але відкриває шлях до легального житла.

"Також сьогодні не потребує оформлення спеціальних документів будівництво гаражів, щоправда, без фундаментів. Капітальні ж гаражі потребують будівельного паспорта та повідомлення відповідного контролюючого органу", — зазначає юристка Ірина Гончаренко.

Як повідомлялось, вартість переоформлення будинку в селі — це актуальне питання для продавців і покупців, адже окрім ціни самого житла, необхідно врахувати значні додаткові витрати. Вони охоплюють податки, оплату послуг нотаріуса та оцінювача, а також державні збори за реєстрацію.

Також ми розповідали про приватизацію — процес передачі державного житла у власність громадян, що робить людину офіційним власником помешкання. Внаслідок цієї процедури власник отримує підтверджувальний документ та повне право розпоряджатися будинком: продавати, дарувати, заповідати чи здавати в оренду.

Автор:
Автор:
Катерина Балаєва
