Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Будівництва перевірятимуть частіше — держава змінила правила

Будівництва перевірятимуть частіше — держава змінила правила

Ua ru
Дата публікації: 10 листопада 2025 10:15
Оновлено: 22:05
В Україні повертають позапланові перевірки будівництв — деталі
Будівництво у Києві. Фото: Новини.LIVE

Після тривалої перерви держава відновлює контроль у будівництві. Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №303, які дозволяють проводити позапланові перевірки навіть під час воєнного стану. Це рішення стало важливим кроком до підвищення прозорості та безпеки будівництва в умовах відновлення країни.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури пояснили, що тепер органи архітектурно-будівельного контролю зможуть діяти оперативніше — без погодження з міністерством. Перевірки здійснюватимуть лише на безпечних територіях, де не ведуться бойові дії.

Реклама
Читайте також:

"Безбар’єрність — це наскрізна філософія відбудови. Вона закладається у всі нові будівельні проєкти", — підкреслили у відомстві.

Коли проводитимуть перевірки будівництв

Нові правила встановлюють чіткі обмеження, щоб уникнути надмірного тиску на бізнес. Позапланові перевірки можливі лише у двох випадках:

  • коли потрібно перевірити дотримання вимог доступності для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, людей старшого віку та інших маломобільних груп;
  • якщо будівництво фінансується з державного або місцевого бюджету.

Такий підхід дозволить контролювати лише найважливіші об’єкти — ті, що мають соціальне значення або реалізуються за бюджетні кошти.

Навіщо відновлюють перевірки будівельних об’єктів

Державний контроль у сфері будівництва було призупинено після початку повномасштабної війни, аби не створювати додаткового навантаження на громади та забудовників. Але з часом стало очевидно, що відсутність перевірок сприяє появі недобросовісних практик.

Тепер, завдяки ухваленим змінам, держава може реагувати швидше на порушення і контролювати якість робіт. Це особливо важливо для відбудови міст і сіл, де реалізуються великі інфраструктурні проєкти.

"Посилення контролю допоможе гарантувати, що кожен об’єкт буде зручним і безпечним для всіх", — наголосили у Міністерстві розвитку громад.

Як зміни вплинуть на забудовників

Відновлення позапланових перевірок не означає повернення до надмірного контролю чи бюрократії. Навпаки, новий порядок робить систему більш прозорою.

Тепер забудовники, які дотримуються норм, не повинні хвилюватися. Перевірки торкнуться лише тих, хто нехтує вимогами безпеки чи доступності, або використовує бюджетні кошти не за призначенням.

Очікується, що цей крок сприятиме розвитку якісної та відповідальної забудови, а також зміцнить довіру громад до процесу відновлення.

Яке значення мають перевірки для відбудови країни

Без належного контролю складно гарантувати, що кожна нова школа, лікарня чи житловий будинок будуть побудовані за стандартами якості та доступності.

У міністерстві наголосили, що нові правила дозволять уникнути помилок минулого, коли поспіх у будівництві призводив до низької якості робіт. Водночас це підвищить ефективність використання державних і донорських коштів.

Держава прагне, щоб кожен новий об’єкт був не лише міцним і безпечним, а й справді комфортним для кожного українця.

"Ми закладаємо у відбудову філософію безбар’єрності. Це не виняток, а норма, яку контролюватимуть ретельніше", — зазначили у Мінрозвитку.

Як повідомлялось, війна суттєво трансформувала ринок житла України, спричинивши коливання попиту та цін, які тепер прямо залежать від рівня безпеки в регіонах. Це призвело до значного зниження готовності інвесторів вкладати кошти на початкових етапах будівництва.

Також ми розповідали, що розстрочки від забудовників стали ефективною ринковою альтернативою державній програмі "єОселя", яка стартувала три роки тому. У 2025 році саме цей інструмент перетворився на "нову валюту" українського ринку нерухомості, надавши більшості громадян реальну можливість придбати житло.

нерухомість забудова будівництво перевірки забудовники
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації