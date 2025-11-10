В Україні повертають позапланові перевірки будівництв — деталі

Будівництво у Києві. Фото: Новини.LIVE

Після тривалої перерви держава відновлює контроль у будівництві. Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови №303, які дозволяють проводити позапланові перевірки навіть під час воєнного стану. Це рішення стало важливим кроком до підвищення прозорості та безпеки будівництва в умовах відновлення країни.

У Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури пояснили, що тепер органи архітектурно-будівельного контролю зможуть діяти оперативніше — без погодження з міністерством. Перевірки здійснюватимуть лише на безпечних територіях, де не ведуться бойові дії.

Реклама

Читайте також:

"Безбар’єрність — це наскрізна філософія відбудови. Вона закладається у всі нові будівельні проєкти", — підкреслили у відомстві.

Коли проводитимуть перевірки будівництв

Нові правила встановлюють чіткі обмеження, щоб уникнути надмірного тиску на бізнес. Позапланові перевірки можливі лише у двох випадках:

коли потрібно перевірити дотримання вимог доступності для людей з інвалідністю, батьків із дитячими візочками, людей старшого віку та інших маломобільних груп;

якщо будівництво фінансується з державного або місцевого бюджету.

Такий підхід дозволить контролювати лише найважливіші об’єкти — ті, що мають соціальне значення або реалізуються за бюджетні кошти.

Навіщо відновлюють перевірки будівельних об’єктів

Державний контроль у сфері будівництва було призупинено після початку повномасштабної війни, аби не створювати додаткового навантаження на громади та забудовників. Але з часом стало очевидно, що відсутність перевірок сприяє появі недобросовісних практик.

Тепер, завдяки ухваленим змінам, держава може реагувати швидше на порушення і контролювати якість робіт. Це особливо важливо для відбудови міст і сіл, де реалізуються великі інфраструктурні проєкти.

"Посилення контролю допоможе гарантувати, що кожен об’єкт буде зручним і безпечним для всіх", — наголосили у Міністерстві розвитку громад.

Як зміни вплинуть на забудовників

Відновлення позапланових перевірок не означає повернення до надмірного контролю чи бюрократії. Навпаки, новий порядок робить систему більш прозорою.

Тепер забудовники, які дотримуються норм, не повинні хвилюватися. Перевірки торкнуться лише тих, хто нехтує вимогами безпеки чи доступності, або використовує бюджетні кошти не за призначенням.

Очікується, що цей крок сприятиме розвитку якісної та відповідальної забудови, а також зміцнить довіру громад до процесу відновлення.

Яке значення мають перевірки для відбудови країни

Без належного контролю складно гарантувати, що кожна нова школа, лікарня чи житловий будинок будуть побудовані за стандартами якості та доступності.

У міністерстві наголосили, що нові правила дозволять уникнути помилок минулого, коли поспіх у будівництві призводив до низької якості робіт. Водночас це підвищить ефективність використання державних і донорських коштів.

Держава прагне, щоб кожен новий об’єкт був не лише міцним і безпечним, а й справді комфортним для кожного українця.

"Ми закладаємо у відбудову філософію безбар’єрності. Це не виняток, а норма, яку контролюватимуть ретельніше", — зазначили у Мінрозвитку.

Як повідомлялось, війна суттєво трансформувала ринок житла України, спричинивши коливання попиту та цін, які тепер прямо залежать від рівня безпеки в регіонах. Це призвело до значного зниження готовності інвесторів вкладати кошти на початкових етапах будівництва.

Також ми розповідали, що розстрочки від забудовників стали ефективною ринковою альтернативою державній програмі "єОселя", яка стартувала три роки тому. У 2025 році саме цей інструмент перетворився на "нову валюту" українського ринку нерухомості, надавши більшості громадян реальну можливість придбати житло.