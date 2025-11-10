В Украине возвращают внеплановые проверки строек — детали

Строительство в Киеве. Фото: Новини.LIVE

После длительного перерыва государство восстанавливает контроль в строительстве. Кабинет Министров принял изменения в постановление №303, которые позволяют проводить внеплановые проверки даже во время военного положения. Это решение стало важным шагом к повышению прозрачности и безопасности строительства в условиях восстановления страны.

В Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры объяснили, что теперь органы архитектурно-строительного контроля смогут действовать оперативно — без согласования с министерством. Проверки будут осуществлять только на безопасных территориях, где не ведутся боевые действия.

Реклама

Читайте также:

"Безбарьерность - это сквозная философия восстановления. Она закладывается во все новые строительные проекты", — подчеркнули в ведомстве.

Когда будут проводить проверки строек

Новые правила устанавливают четкие ограничения, чтобы избежать чрезмерного давления на бизнес. Внеплановые проверки возможны только в двух случаях:

когда нужно проверить соблюдение требований доступности для людей с инвалидностью, родителей с детскими колясками, людей старшего возраста и других маломобильных групп;

если строительство финансируется из государственного или местного бюджета.

Такой подход позволит контролировать только важнейшие объекты — те, что имеют социальное значение или реализуются за бюджетные средства.

Зачем возобновляют проверки строительных объектов

Государственный контроль в сфере строительства был приостановлен после начала полномасштабной войны, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на общины и застройщиков. Но со временем стало очевидно, что отсутствие проверок способствует появлению недобросовестных практик.

Теперь, благодаря принятым изменениям, государство может реагировать быстрее на нарушения и контролировать качество работ. Это особенно важно для восстановления городов и сел, где реализуются крупные инфраструктурные проекты.

"Усиление контроля поможет гарантировать, что каждый объект будет удобным и безопасным для всех", — отметили в Министерстве развития общин.

Как изменения повлияют на застройщиков

Восстановление внеплановых проверок не означает возвращение к чрезмерному контролю или бюрократии. Наоборот, новый порядок делает систему более прозрачной.

Теперь застройщики, которые придерживаются норм, не должны волноваться. Проверки коснутся только тех, кто пренебрегает требованиями безопасности или доступности, или использует бюджетные средства не по назначению.

Ожидается, что этот шаг будет способствовать развитию качественной и ответственной застройки, а также укрепит доверие общин к процессу восстановления.

Какое значение имеют проверки для восстановления страны

Без надлежащего контроля сложно гарантировать, что каждая новая школа, больница или жилой дом будут построены по стандартам качества и доступности.

В министерстве отметили, что новые правила позволят избежать ошибок прошлого, когда спешка в строительстве приводила к низкому качеству работ. В то же время это повысит эффективность использования государственных и донорских средств.

Государство стремится, чтобы каждый новый объект был не только прочным и безопасным, но и действительно комфортным для каждого украинца.

"Мы закладываем в восстановление философию безбарьерности. Это не исключение, а норма, которую будут контролировать тщательно", — отметили в Минразвития.

Как сообщалось, война существенно трансформировала рынок жилья Украины, вызвав колебания спроса и цен, которые теперь напрямую зависят от уровня безопасности в регионах. Это привело к значительному снижению готовности инвесторов вкладывать средства на начальных этапах строительства.

Также мы рассказывали, что рассрочки от застройщиков стали эффективной рыночной альтернативой государственной программе "єОселя", которая стартовала три года назад. В 2025 году именно этот инструмент превратился в "новую валюту" украинского рынка недвижимости, предоставив большинству граждан реальную возможность приобрести жилье.