Квартира від забудовника — який спосіб оплати захопив ринок

Квартира від забудовника — який спосіб оплати захопив ринок

Ua ru
Дата публікації: 27 жовтня 2025 17:05
Оновлено: 15:03
Як розстрочка змінила правила гри на ринку новобудов в Україні
Новобудова у Києві. Фото: Новини.LIVE

За три роки після старту державної програми "єОселя" український ринок нерухомості сам створив ефективну альтернативу — розстрочки від забудовників. У 2025 році саме вони стали реальним інструментом купівлі житла для більшості українців, перетворившись на своєрідну "нову валюту" ринку.

Але попри розширення державної іпотеки у 2025 році, лише 10-30% заявок на "єОселю" отримують схвалення, підкреслюють у групі компаній DIM. 

Решта стикається з бюрократичними бар’єрами — автоматичним відбором у "Дії", перевірками доходів, віку, наявності житла, а також відмовами через прифронтові ризики.

Для підприємців чи неофіційно працевлаштованих шансів майже немає — лише 10-15% потенційних позичальників можуть скористатися програмою.

"Розстрочка від забудовників, навпаки, не ставить таких бар’єрів. Рішення приймається за 1-2 дні, без банківських перевірок чи складних процедур", — наголошують в DIM.

За даними аналітиків, у 2025 році через розстрочки укладається 10-15 тисяч угод, а попит у сегменті комфорт-класу зріс на 30%.

"Покупці готові сплачувати більші щомісячні внески, аби отримати швидке рішення без перевірки банку", — зазначають у компанії.

Як розстрочка змінила ринок нерухомості

Забудовники не просто адаптувалися до нових умов — вони створили власну фінансову систему. Маркетинг і конкуренція перетворили розстрочку на головний інструмент залучення покупців.

Покупці сприймають її як власну модель фінансування, а не тимчасову акцію, кажуть експерти.

 

Квартира від забудовника — який спосіб оплати захопив ринок - фото 1
Продаж житла в Україні. Графіка: DIM

Попит на розстрочку у 2025 році

За даними DIM, за 9 місяців цього року 40% звернень до офісів продажів стосуються саме програм розстрочки.

Водночас ціни на квартири з розстрочкою можуть бути на 5-10% вищими — це своєрідна плата за "безвідсоткове" фінансування. 

"Покупці готові сплачувати більші щомісячні внески, аби отримати швидке рішення без перевірки банку", — зазначають у DIM.

 

Квартира від забудовника — який спосіб оплати захопив ринок - фото 2
Порівняння варіантів купівлі житла. Графіка: DIM

Що буде з розстрочками у майбутньому

Розстрочка поступово перетворюється з тимчасового рішення на стандарт ринку. Девелопери змагаються не лише локаціями та ціною, а й умовами фінансування. 

У 2026 році очікується подальше розширення програм — з довшими термінами й більшою кількістю безвідсоткових періодів.

"Сьогодні розстрочка — це не просто опція, а стратегічна частина продажів. Вона формує довіру покупців і стабільність для ринку", — зазначають у групі компаній DIM.

Як повідомлялось, війна кардинально змінила український ринок житла, спричинивши коливання попиту та цін, які тепер залежать від рівня безпеки у конкретному регіоні. Як наслідок, інвестори значно менше готові вкладати кошти в об'єкти на початкових етапах будівництва.

Також ми розповідали, що у 2025 році собівартість будівництва житла в Україні зросла на 10-25%, що підтверджують девелопери. Це значне подорожчання спричинене комплексом факторів, зокрема зростанням цін на будівельні матеріали та логістику, а також підвищенням зарплат у галузі.

іпотека нерухомість забудова забудовники квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
