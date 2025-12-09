Будівництво гаража на ділянці — яка існують правила відстані від межі сусіда

Гараж на ділянці. Фото: Consult invest bud

В Україні будівництво гаража на приватній території виглядає простим рішенням, однак саме розташування будівлі найчастіше спричиняє суперечки між власниками земельних ділянок. Українські норми містять чіткі орієнтири щодо мінімальної відстані від стіни гаража до межею сусіда, і їх варто врахувати ще на етапі проєктування.

Ключовими документами є Державні будівельні норми Б.2.2-12:2019, які визначають мінімальні відступи для господарських споруд.

"Відстань від стін господарських будівель до межі сусідньої ділянки має становити не менше 1 метра", — наголошено в нормах.

Це базовий мінімум, але він не гарантує безконфліктного будівництва.

У цій відстані приховані нюанси:

вода зі схилу даху не повинна стікати на сусідню територію;

траєкторія снігу не має заходити за межу;

матеріали з низькою вогнестійкістю зумовлюють збільшення протипожежних розривів.

За скільки метрів від сусіда можна ставити гараж

ДБН встановлюють протипожежні розриви залежно від класу вогнестійкості споруди. Якщо гараж зводиться поруч із житловим будинком сусіда, мінімальний інтервал може зрости до 6-15 метрів. Це випливає з положень розділу 6.1.4, який вимагає збільшувати відстань, коли будівлі різні за матеріалами та опірністю вогню.

На практиці власники використовують два підходи:

відступають 3 метри як загальноприйняту безпечну дистанцію;

будують у межах 1 метра, але за наявності письмової згоди сусіда, нотаріально посвідченої.

Крім ДБН, діють інші обов’язкові акти. Закон "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлює порядок отримання дозвільних документів.

Своєю чергою стаття 103 Цивільного кодексу визначає принцип добросусідства та зобов’язує власника використовувати ділянку так, щоб не порушувати права інших. У документі зазначено, що власник "зобов’язаний утримуватися від дій, які перешкоджають сусідам користуватися своїм майном".

Саме це положення часто використовується в судах, коли навіть формально правильний відступ створює затінення або підвищений ризик займання.

Як отримати згоду сусіда на будівництво гаража

Згода — найефективніший спосіб уникнути спорів у майбутньому. Вона має містити:

точний опис місця розміщення споруди;

підтвердження відсутності претензій;

підпис та нотаріальне посвідчення.

За потреби її додають до дозвільної документації, що зміцнює юридичну позицію власника.

