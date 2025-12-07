Генератор на ділянці біля приватного будинку — яка має бути відстань від межі сусіда

Генератор на ділянці. Фото: ruslan.martsinkiv/Facebook

Питання безпечного розміщення генератора стало частиною побутової рутини українців, які прагнуть зберегти автономність будинку та уникнути ризиків для себе й сусідів. Попри практичність такого обладнання, його робота пов’язана з тепловиділенням, шумом та чадним газом.

Редакція Новини.LIVE розповідає про норми, які регулюють, на якій мінімальній відстані повинен розташовуватися генератор від об'єктів на вашій та, що важливіше, на сусідній ділянці.

У Правилах пожежної безпеки України міститься однозначне положення цього питання.

"Обладнання з двигунами внутрішнього згоряння повинно розташовуватися на безпечній відстані від об’єктів, схильних до загоряння", — наголошено у правилах.

Саме це формує мінімальні вимоги для приватних домоволодінь

Відстань для генератора по нормах пожежної безпеки

Базова норма передбачає розміщення генератора не ближче ніж 6 метрів до будівель або предметів, здатних займатися. До таких об’єктів належать:

житлові та господарські споруди;

автомобілі;

склади пального та легкозаймисті матеріали.

Такий запас простору знижує ризик загоряння внаслідок перегрівання чи аварії. Цю вимогу також підтримує Кодекс цивільного захисту України, де зазначено, що "об’єкти підвищеної пожежної небезпеки повинні встановлюватися з дотриманням мінімальних відстаней для запобігання поширенню вогню".

Відстань від генератора до негорючої стіни

У певних випадках відстань дозволено скоротити. Якщо поруч є суцільна стіна з негорючих матеріалів (НГ) без вікон і дверей, обладнання можна розташовувати на відстані від 1 метра.

До матеріалів класу НГ належать:

бетон;

цегла;

природний камінь.

Умови залишаються незмінними: тепло не повинно перегрівати стіну, а відпрацьовані гази мають вільно відводитися назовні. Це технічно безпечний варіант, особливо коли площа подвір’я обмежена.

Встановлення генератора на вулиці за правилами

Правильний монтаж генератора впливає не менше, ніж відстань. Майданчик має бути рівним, міцним та розташованим на відкритому повітрі. Заборонене встановлення в приміщенні, оскільки чадний газ не має запаху та викликає смертельне отруєння навіть за кілька хвилин.

Для стабільної роботи важливо забезпечити:

достатню вентиляцію;

відсутність поблизу горючих предметів;

можливість безпечного обслуговування.

У довгостроковій перспективі не варто ігнорувати й санітарні нормативи щодо шуму. Захисні кожухи або шумозахисні бар’єри допомагають уникати конфліктів із сусідами.

