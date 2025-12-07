Відео
Головна Ринок нерухомості Гараж на ділянці — де можна будувати без порушень

Гараж на ділянці — де можна будувати без порушень

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 17:05
Будівництво гаража на приватній ділянці — які існують відстані та правила
Новий гараж. Kaif House

Будівництво власного гаража на приватній ділянці — це завжди зручно та практично. Однак, щоб ваша споруда не стала джерелом конфліктів із сусідами або проблем із законом, варто чітко дотримуватися будівельних норм та правил.

Редакція Новини.LIVE розповідає, де можна розміщувати гараж на ділянці, не порушуючи норми законодавства.

Читайте також:

Головними документами, на які слід орієнтуватися при будуванні гаража на ділянці, є Державні будівельні норми України (ДБН), зокрема Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій".

"Розміщення господарських споруд допускається на відстані не менше 1 м від меж сусідніх земельних ділянок", — зазначено в нормах. 

Це мінімальна дистанція, яку варто збільшити, якщо поруч є житловий будинок. Протипожежні розриви можуть сягати 6-15 м залежно від матеріалів споруд.

Для зручності варто врахувати:

  • кам’яні та бетонні стіни дозволяють мінімальні розриви;
  • легкі конструкції потребують більшої відстані;
  • близькість до вікон сусідів підвищує вимоги до розміщення.

Червоні лінії та розміщення гаража

Червоні лінії визначають межі території загального користування. Відповідно до ДБН, "заборонено розміщувати капітальні споруди на червоних лініях або за їх межами". 

Гараж необхідно відсунути щонайменше на 6 м від магістральної дороги та на 3 м від звичайної житлової вулиці. Так забезпечується простір для транспорту, інженерних мереж і майбутньої реконструкції вулиці.

Правила щодо розташування вікон та дверей

Ще один критичний момент, який часто ігнорують: орієнтація вікон та дверей. Гараж повинен бути спроєктований таким чином, щоб водостік з його даху (тобто дощова вода) не потрапляв на територію сусідньої ділянки. 

Крім того, вхідні двері або ворота гаража не повинні відкриватися або виступати за межі вашої ділянки на територію загального користування чи на територію сусідів.

Як узгодити гараж із сусідами

Незважаючи на чіткі норми, письмова згода сусідів може стати вашим надійним захистом від майбутніх суперечок. Якщо ви плануєте розмістити гараж ближче ніж 1 метр до межі (що дозволено як виняток у деяких випадках, наприклад, при блокуванні забудови), ця згода стає обов'язковою. 

В ідеалі, ця домовленість має бути зафіксована у нотаріально посвідченій формі або хоча б у вигляді письмового документа із зазначенням чітких відстаней.

Визначення поверховості гаражу

Одноповерховий гараж вважається господарською спорудою, однак другий поверх змінює його статус. За нормами ДБН, приміщення з можливістю проживання повинні відповідати вимогам до житла, зокрема щодо інсоляції та висоти. Це ускладнює оформлення та збільшує перелік необхідних документів.

Дозвільні документи на будівництво гаража

Для окремого гаража до 50 кв. м достатньо будівельного паспорта. 

"Будівельний паспорт є підставою для виконання будівельних робіт щодо об’єктів незначного класу наслідків", — наголошено в законі "Про регулювання містобудівної діяльності". 

Якщо площа більша або проєкт складніший, доведеться готувати проєктну документацію та реєструвати дозвіл на виконання робіт. Після завершення об’єкт має пройти введення в експлуатацію.

Як повідомлялось, незалежне водопостачання через викопаний на власній землі колодязь — це зручно, але варто пам'ятати про законодавчі обмеження. Зокрема, існують суворі правила щодо того, на якій мінімальній відстані від меж сусідніх ділянок та інших об'єктів повинна розташовуватися ця гідротехнічна споруда.

Також ми розповідали, що планування місця для мангалу на приватній ділянці здається простою справою, але на практиці саме ця деталь часто стає причиною конфліктів та непорозумінь між сусідами. Вогонь, дим і спека створюють ризики, які оцінюють не лише самі власники, а й інспектори ДСНС. 

нерухомість будівництво автомобіль документи сусідство
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
