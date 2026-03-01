Коли можна ставити глухий паркан між сусідами — норм закону

Як збудувати глухий паркан і не порушити закон. Фото: olympic.com

Коли заходить мова про паркан між сусідами, зазвичай виникає дилема: хочеться приватності, але закон ставить рамки. Ситуація стає ще заплутанішою, якщо ви вирішили завести бджіл. З одного боку — будівельні норми щодо затінення, з іншого — безпека людей, яка вимагає високої огорожі.

У такій ситуації важливо враховувати обидва блоки норм і діяти так, щоб не порушити права сусідів, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на фахівців порталу "Юристи UA".

Чи можна поставити глухий паркан між сусідами

За загальним правилом (згідно з ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій"), ви маєте право огороджувати свою ділянку. Але є нюанси:

висота на межі з сусідом зазвичай не повинна перестрибувати позначку у 2 метри;

варкан не має "красти" сонце у сусідів (порушувати норми інсоляції);

конструкція повинна стояти чітко по межі, не заходячи на чужу землю.

Висота паркану для пасіки на присадибній ділянці

Якщо ж ви ставите вулики, у гру вступає Закон України "Про бджільництво". Тут логіка інша: щоб бджоли не стикалися з людьми "ніс до носа", вони мають злітати вище. Тому правила вимагають суцільний паркан заввишки не менше 2,5 метра.

Тут і виникає конфлікт: ДБН каже "до 2 м", а бджоли вимагають "від 2,5 м". На практиці пріоритет зазвичай віддають нормам безпеки (тобто 2,5 м), оскільки це захищає здоров'я людей.

Але пам’ятайте про Земельний кодекс України — він зобов’язує власників дотримуватися принципу "добросусідства" і завдавати сусідам якнайменше незручностей.

Чи потрібен дозвіл на будівництво паркану

Згідно з Постановою Кабінету міністрів №406, зведення парканів на присадибній ділянці належить до робіт, які не потребують дозволів, будівельного паспорта чи введення в експлуатацію.

Проте юристи радять зазирнути в місцеві правила благоустрою вашої громади. Іноді там прописують специфічні вимоги до вигляду чи прозорості огорож, які можуть відрізнятися від загальнодержавних.

Як побудувати паркан і залишитися в добрих стосунках

Щоб завтра до вас не прийшли з судом через "чорну тінь на огірках", краще діяти на випередження:

Папери на пасіку. Обов’язково зареєструйте вулики в сільраді чи ОТГ та отримайте ветеринарно-санітарний паспорт. Це ваш головний доказ, що паркан 2,5 м — не примха, а законна вимога. Попередьте сусідів. Краще зробити це письмово. Навіть коротка розписка про те, що сусід не заперечує проти високого паркану, зніме 90% проблем у майбутньому. Перевірте тінь. Намагайтеся не ставити глуху стіну там, де у сусіда єдине сонячне місце для теплиці.

Якщо ви плануєте лише один-два вулики "для себе", ризиків менше, але підстрахуватися документами — завжди хороша ідея. Відкритість і дотримання правил — найкращий захист від скарг.

Чиїм коштом ставиться паркан

Коли постає питання про встановлення огорожі, усе зазвичай тримається на домовленості між власниками суміжних ділянок, пояснив юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн.

"Якщо паркан ставиться лише на вашій ділянці, то всі витрати несе власник", — каже він.

Однак, якщо конструкція монтується безпосередньо по межі, сусіди найчастіше розділяють фінансове навантаження навпіл або в узгодженій пропорції. Важливо пам'ятати, що "юридично немає загальнообов’язкового правила, що сусід має оплатити половину паркану", тож примусити когось до витрат без згоди не вдасться.

Якщо ви вирішили будувати власним коштом, переконайтеся, що висота чи тип матеріалу не затіняють чуже подвір’я та не заважають сусідам. Будь-які спірні моменти, які не вдалося розв'язати мирним шляхом, зазвичай стають предметом розгляду в суді.

