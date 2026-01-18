Війна за ділянку — як не судитись з сусідом і не втратити будинок

Приватні будинки. Фото: Freepik

Земельні конфлікти — це завжди емоційне пекло. Те, що починається з гілки яблуні, яка "затінює помідори", за два-три роки перетворюється на судові позови з сусідами з експертизами, що коштують дорожче за саму землю.

Якщо ви не хочете роками оббивати пороги судів, варто знати кілька "золотих правил" добросусідства, зазначають в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Що таке норми добросусідства

Добросусідство означає використання земельної ділянки таким способом, щоб завдавати сусідам мінімальних незручностей. Йдеться не лише про будівництво, а й про дерева, запахи, шум чи затінення.

Земельний кодекс України прямо зазначає, що власники та землекористувачі мають враховувати інтереси суміжних ділянок.

Коли дерева і кущі стають підставою для суду

Найчастіше сваряться через "захоплення території" корінням або гілками:

Гілки над вашою ділянкою. Згідно зі статтею 105 ЗК, якщо сусідський дуб "заліз" до вас, ви маєте повне право відрізати гілки та коріння, які заважають. Але порада від практика: краще спочатку надішліть сусіду письмове прохання це зробити. Дерево "спільне". Якщо дерево росте прямо на межі, воно належить обом. Яблука з нього — навпіл, витрати на спилювання, якщо воно всохло — теж порівну.

Паркани та споруди

Часто люди думають: "Мій паркан — що хочу, те й роблю". Насправді будь-яка споруда на межі (рівчак, стіна, тин) за замовчуванням вважається спільною (ст. 108 ЗК).

Ви не можете просто так знести старий паркан і поставити триметровий бетонний щит без згоди сусіда. Це прямий шлях до позову про порушення норм інсоляції (освітлення).

Які відстані потрібно врахувати

Коли справа доходить до фундаменту, помилка у пів метра може коштувати знесення будинку. ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування та забудова територій" — це ваша біблія.

Основні цифри:

3 метри від межі — стандарт для нових житлових будинків;

1 метр — для господарських споруд (сараїв, гаражів) у вже сформованій забудові;

4-6 метрів — відступ для дерев (залежно від їх розміру).

Якщо ви будуєте щось "впритул" за домовленістю з сусідом — зафіксуйте цю домовленість письмово. Сусіди змінюються, а претензії залишаються.

Як зменшити ризик судового спору

На практиці більшість конфліктів виникає через ігнорування простих правил.

Як вижити в цих умовах:

Документи понад усе. Перед будівництвом замовте винесення меж ділянки в натуру. Не на око, а з кілками від геодезиста. Цільове призначення. Не намагайтеся відкрити СТО чи магазин у дворі під виглядом "сараю". Це незаконно, і сусіди з радістю цим скористаються в суді. Переговори. Чашка чаю або щира розмова з сусідом перед початком будівництва часто економлять десятки тисяч гривень на адвокатів.

Закон захищає того, хто його знає, але спокійне життя гарантує лише взаємоповага.

Раніше ми розповідали, коли сусід має право вимагати знесення споруди на вашій ділянці. А також, до якої години дозволено шуміти у приватному секторі.