Квартира у співвласності: коли можуть позбавити права власності на частку

Ситуація із "завислими" частками у житлі трапляється дедалі частіше. Люди успадковують або приватизують квартиру разом, але з часом роз’їжджаються, втрачають зв’язок або просто не користуються майном. "Завислі" частки заважають продати квартиру, зробити ремонт або повноцінно розпоряджатися майном.

У 2026 році закон дозволяє вирішити це питання через суд, але лише за чітких умов, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Ігоря Бузовського.

Як припинити частку у спільній власності

Стаття 365 Цивільного кодексу України передбачає можливість в судовому порядку припинити таку частку, але є чотири ключові підстави. Суд може передати частку іншим співвласникам лише якщо виконуються всі умови одночасно:

частка є незначною і її неможливо виділити окремо;

квартира або будинок є неподільними;

співвласники не можуть нормально користуватись майном разом;

таке рішення не завдасть істотної шкоди власнику частки.

"Право особи на частку може бути припинене, якщо це не завдасть істотної шкоди інтересам співвласника та членам його сім’ї. Саме суд встановлює цей факт під час розгляду справи", — додає Бузовський.

Грошова компенсація за частку в нерухомості

Без компенсації обійтись не вийде. Якщо суд погоджується припинити право власності, інші співвласники повинні заздалегідь внести вартість цієї частки на депозит суду. Це ключова умова, без якої позов не задовольнять.

Підготовка до такого процесу — це кропітка робота з документами.

"Треба витребувати документи від усіх служб, буквально від пожежної до газової. Таким чином завислу частку можна легалізувати та привести папери в порядок", — підкреслює Бузовський.

За його словами, потрібні висновки експертів, акти про те, хто насправді проживає в квартирі, та довідки про оплату комунальних послуг.

Що ще варто знати співвласникам житла

Поділ нерухомості між кількома власниками часто стає справжнім випробуванням, проте юрист Олег Козляк розповів Новини.LIVE чіткий алгоритм дій для уникнення суперечок. Ключовим моментом є розуміння форми власності, адже закон розрізняє часткове та сумісне володіння майном.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — попереджає експерт, акцентуючи на важливості юридичного закріплення часток.

Оптимальним сценарієм розв'язання питання залишається мирна домовленість, яка дозволяє обійтися без багаторічних судових процесів.

Як зазначає Козляк, різниця між видами власності принципова, тому співвласникам варто заздалегідь визначити, чи належить їм конкретна частка об’єкта, чи вона ще потребує офіційного виокремлення. Для легалізації таких домовленостей необхідно скласти відповідний договір і обов’язково завірити його у нотаріуса.

Як повідомляли Новини.LIVE, ситуація, коли людина володіє житлом фактично, але не має на нього документів, для України — звична справа. Незалежно від того, чи папери загубилися, чи право власності так і залишилося на рівні радянського ордера, важливо пам'ятати: втрата фізичного бланка не позбавляє вас законних прав на нерухомість. У більшості випадків це лише бюрократична затримка, яку можна виправити через відновлення записів або реєстрацію.

Також Новини.LIVE розповідали, що багатьом здається, що після реєстрації прав на квартиру всі хвилювання нарешті вичерпані, а угода остаточно закрита. Проте юридична бездоганність документів часто виявляється ілюзорною, і навіть законний власник не застрахований від раптових судових позовів. Ризики можуть проявитися через роки, тому підписання договору — це лише початок життя в новому статусі, а не гарантія повної безпеки.