Квартира в совладении: когда могут лишить права собственности на долю

Ситуация с "зависшими" долями в жилье случается все чаще. Люди наследуют или приватизируют квартиру вместе, но со временем разъезжаются, теряют связь или просто не пользуются имуществом. "Зависшие" доли мешают продать квартиру, сделать ремонт или полноценно распоряжаться имуществом.

В 2026 году закон позволяет решить этот вопрос через суд, но только при четких условиях, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Игоря Бузовского.

Как прекратить долю в общей собственности

Статья 365 Гражданского кодекса Украины предусматривает возможность в судебном порядке прекратить такую долю, но есть четыре ключевых основания. Суд может передать долю другим совладельцам только если выполняются все условия одновременно:

доля является незначительной и ее невозможно выделить отдельно;

квартира или дом являются неделимыми;

совладельцы не могут нормально пользоваться имуществом вместе;

такое решение не нанесет существенного вреда владельцу доли.

"Право лица на долю может быть прекращено, если это не нанесет существенный вред интересам совладельца и членам его семьи. Именно суд устанавливает этот факт при рассмотрении дела", — добавляет Бузовский.

Денежная компенсация за долю в недвижимости

Без компенсации обойтись не получится. Если суд соглашается прекратить право собственности, другие совладельцы должны заранее внести стоимость этой доли на депозит суда. Это ключевое условие, без которого иск не удовлетворят.

Подготовка к такому процессу — это кропотливая работа с документами.

"Надо истребовать документы от всех служб, буквально от пожарной до газовой. Таким образом зависшую долю можно легализовать и привести бумаги в порядок", — подчеркивает Бузовский.

По его словам, нужны заключения экспертов, акты о том, кто на самом деле проживает в квартире, и справки об оплате коммунальных услуг.

Что еще стоит знать совладельцам жилья

Раздел недвижимости между несколькими владельцами часто становится настоящим испытанием, однако юрист Олег Козляк рассказал Новини.LIVE четкий алгоритм действий во избежание споров. Ключевым моментом является понимание формы собственности, ведь закон различает частичное и совместное владение имуществом.

"В общей совместной собственности ни один из совладельцев не может считать конкретную часть имущества своей до момента официального разделения", — предупреждает эксперт, акцентируя на важности юридического закрепления долей.

Оптимальным сценарием решения вопроса остается мирная договоренность, которая позволяет обойтись без многолетних судебных процессов.

Как отмечает Козляк, разница между видами собственности принципиальна, поэтому совладельцам следует заранее определить, принадлежит ли им конкретная доля объекта, или она еще требует официального выделения. Для легализации таких договоренностей необходимо составить соответствующий договор и обязательно заверить его у нотариуса.

Как сообщали Новини.LIVE, ситуация, когда человек владеет жильем фактически, но не имеет на него документов, для Украины — обычное дело. Независимо от того, потерялись ли бумаги или право собственности так и осталось на уровне советского ордера, важно помнить: потеря физического бланка не лишает вас законных прав на недвижимость. В большинстве случаев это лишь бюрократическая задержка, которую можно исправить через восстановление записей или регистрацию.

Также Новини.LIVE рассказывали, что многим кажется, что после регистрации прав на квартиру все волнения наконец исчерпаны, а сделка окончательно закрыта. Однако юридическая безупречность документов часто оказывается иллюзорной, и даже законный владелец не застрахован от внезапных судебных исков. Риски могут проявиться спустя годы, поэтому подписание договора - это лишь начало жизни в новом статусе, а не гарантия полной безопасности.