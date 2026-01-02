Право власності на нерухомість в Україні — як ділиться спільне майно

Люди з документами. Фото: Freepik

У наших реаліях нерухомість у спільній власності — це звична історія. Квартири чи ділянки часто оформлені на подружжя, родичів або купку спадкоємців. Проблеми починаються тоді, коли майно треба продати або просто розібратися, хто де живе.

Юрист Олег Козляк у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн розповів, як правильно поділити житло між співвласниками та уникнути конфліктів у майбутньому.

Спільна власність на нерухомість в Україні

Як пояснює юрист, законодавство розділяє спільну часткову та спільну сумісну власність. Різниця принципова: у першому випадку ви чітко знаєте, що вам належить, скажімо, 1/2 або 1/3 об’єкта. У другому — частки не визначені зовсім, поки ви офіційно не візьметеся за поділ.

"У спільній сумісній власності жоден із співвласників не може вважати конкретну частину майна своєю до моменту офіційного поділу", — наголосив Козляк у коментарі Новини.LIVE.

Поділ нерухомості за згодою співвласників

Найкраще, що можна зробити — домовитися. Якщо всі власники притомні й готові до діалогу, укладається договір про поділ майна або визначення часток. Такий документ обов’язково завіряє нотаріус. Це швидкий спосіб зафіксувати новий статус нерухомості й не витрачати нерви у судах.

Коли можливий виділ частки

Можна спробувати виділити свою частку в натурі. Це коли ви буквально робите окремий вхід, свій санвузол та власні комунікації. Але тут є підступ: це можливо лише тоді, коли не порушуються будівельні норми.

Козляк зауважує, що на практиці реалізувати це вдається далеко не завжди, особливо якщо ми говоримо про звичайну панельну багатоповерхівку.

Порядок користування нерухомістю між співвласниками

Коли поділ у натурі неможливий, співвласники можуть визначити порядок користування майном. Це означає, що кожному закріплюють конкретні приміщення або зони для проживання чи користування без зміни права власності.

Такий механізм часто застосовують як тимчасове рішення, щоб знизити напругу між сторонами.

Коли залишається тільки суд

Якщо стіна непорозуміння занадто висока — шлях один: до суду. Саме там будуть визначати частки, призначати компенсації або встановлювати порядок користування.

"Якщо домовленості досягти не вдається, питання вирішується в судовому порядку", — підкреслює Козляк.

Але суд — це завжди дорого, довго і виснажливо. Тому до нього варто доводити лише тоді, коли всі інші методи вже вичерпані.

