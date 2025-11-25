Відео
Чи дає прописка право власності на квартиру — що каже закон

Дата публікації: 25 листопада 2025 09:06
Оновлено: 09:05
Чи надає прописка право власності на квартиру в Україні — нюанси законодавства
Жінка читає документи. Фото: Freepik

Питання про те, чи може реєстрація місця проживання стати підставою для набуття власності, виникає регулярно. Проте закон цього не передбачає. 

Як нагадує адвокатка Діна Дрижакова, поняття "прописка" давно втратило юридичну силу й було замінене реєстрацією, що є лише технічною відміткою. 

Читайте також:

"Реєстрація не дає підстав для набуття чужого житла", — підкреслює вона.

Які права дає реєстрація у квартирі

Зареєстрована особа отримує право проживання, але не право власності чи розпорядження майном. Основні можливості реєстрації виглядають так:

  • проживання в житлі, що належить власнику;
  • доступ до комунальних послуг;
  • укладання договору з сімейним лікарем за місцем проживання;
  • реєстрація неповнолітніх дітей за згодою власника.

"Прописка дає право користуватися комунальними послугами, але не право власності", — підкреслює Дрижакова.

Чи може прописка створити право на житло

Тривале проживання не перетворює людину на співвласника. Усі майнові права належать власнику, а реєстрація не створює юридичних підстав для набуття частки.

З 2021 року правила стали ще жорсткішими: власник може ініціювати зняття особи з реєстрації без її згоди у позасудовому порядку.

Коли власник може вимагати виселення

Якщо зареєстрована особа не має правових підстав проживати у квартирі, власник може вимагати припинення її користування через суд. Це актуально, коли людина:

  • не є орендарем;
  • не є членом сім’ї власника;
  • не має договору користування житлом;
  • відмовляється добровільно змінити місце проживання після продажу чи зміни власника.

Зареєстрована особа також не може вписувати інших людей без згоди власника, що унеможливлює розширення кола проживаючих.

Чи може прописаний претендувати на житло після смерті власника

Реєстрація не дає жодних спадкових прав. На квартиру можна претендувати лише за заповітом або як спадкоємець за законом. Сам факт проживання не створює підстав для включення до черги спадкування. 

"Прописка не дає вам права претендувати на квартиру в разі смерті власника", — наголошує адвокатка.

Які обмеження має зареєстрована особа

Прописка не передбачає права:

  • продавати або дарувати житло;
  • здавати його в оренду;
  • встановлювати правила користування квартирою;
  • вимагати частку після тривалого проживання.

Як повідомлялось, через воєнний стан житлові спори стали надзвичайно актуальними. Власники нерухомості часто стикаються з затяжними конфліктами, оскільки чинне законодавство містить суттєві обмеження, що ускладнюють процедуру виписки осіб із житла.

Також ми розповідали, в Україні зростає кількість громадян, які не мають змоги зареєструвати своє місце проживання через воєнні дії, втрату житла, часті переїзди або оренду без офіційного договору. Ці складні обставини призводять до того, що багато людей фактично живуть без "прописки".

держреєстрація нерухомість прописка документи власність
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
