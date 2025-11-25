Предоставляет ли прописка право собственности на квартиру в Украине — нюансы законодательства

Женщина читает документы. Фото: Freepik

Вопрос о том, может ли регистрация места жительства стать основанием для приобретения собственности, возникает регулярно. Однако закон этого не предусматривает.

Как напоминает адвокат Дина Дрыжакова, понятие "прописка" давно утратило юридическую силу и было заменено регистрацией, которая является лишь технической отметкой.

"Регистрация не дает оснований для приобретения чужого жилья", — подчеркивает она.

Какие права дает регистрация в квартире

Зарегистрированное лицо получает право проживания, но не право собственности или распоряжения имуществом. Основные возможности регистрации выглядят так:

проживание в жилье, принадлежащем владельцу;

доступ к коммунальным услугам;

заключение договора с семейным врачом по месту жительства;

регистрация несовершеннолетних детей с согласия собственника.

"Прописка дает право пользоваться коммунальными услугами, но не право собственности", — подчеркивает Дрыжакова.

Может ли прописка создать право на жилье

Длительное проживание не превращает человека в совладельца. Все имущественные права принадлежат собственнику, а регистрация не создает юридических оснований для приобретения доли.

С 2021 года правила стали еще жестче: собственник может инициировать снятие лица с регистрации без его согласия во внесудебном порядке.

Когда владелец может требовать выселения

Если зарегистрированное лицо не имеет правовых оснований проживать в квартире, владелец может требовать прекращения ее пользования через суд. Это актуально, когда человек:

не является арендатором;

не является членом семьи собственника;

не имеет договора пользования жильем;

отказывается добровольно сменить место жительства после продажи или смены собственника.

Зарегистрированное лицо также не может вписывать других людей без согласия владельца, что делает невозможным расширение круга проживающих.

Может ли прописанный претендовать на жилье после смерти владельца

Регистрация не дает никаких наследственных прав. На квартиру можно претендовать только по завещанию или как наследник по закону. Сам факт проживания не создает оснований для включения в очередь наследования.

"Прописка не дает вам права претендовать на квартиру в случае смерти владельца", — отмечает адвокат.

Какие ограничения имеет зарегистрированный

Прописка не предусматривает права:

продавать или дарить жилье;

сдавать его в аренду;

устанавливать правила пользования квартирой;

требовать долю после длительного проживания.

Как сообщалось, из-за военного положения жилищные споры стали чрезвычайно актуальными. Владельцы недвижимости часто сталкиваются с затяжными конфликтами, поскольку действующее законодательство содержит существенные ограничения, затрудняющие процедуру выписки лиц из жилья.

Также мы рассказывали, в Украине растет количество граждан, которые не имеют возможности зарегистрировать свое место жительства из-за военных действий, потери жилья, частых переездов или аренды без официального договора. Эти сложные обстоятельства приводят к тому, что многие люди фактически живут без "прописки".