Может ли человек с пропиской зарегистрировать другого в чужом жилье

Регистрация места жительства в Украине давно перестала быть формальностью. Именно из-за прописки часто возникают конфликты между владельцами квартир и людьми, которые там проживают. Некоторые ошибочно думают, что достаточно быть зарегистрированным в жилье, чтобы самостоятельно решать, кого еще можно прописать. На самом деле закон проводит четкую грань между проживанием и правом собственности.

Может ли прописанный человек зарегистрировать кого-то еще

Человек, который просто зарегистрирован в квартире, не имеет права самостоятельно прописывать других жильцов. Он не является собственником жилья, а лишь пользуется правом проживания.

Это прямо следует из законодательства, в частности статьи 6 Закона Украины "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства".

"Регистрация места жительства лица осуществляется с согласия собственника жилья или уполномоченного им лица", — говорится в документе.

Иначе говоря, без разрешения хозяина жилья нового человека в реестр просто не внесут. Система проверяет подтверждение владельца, и без него процедура не завершается.

Когда владельцев жилья несколько

Здесь ситуация еще интереснее. Если у квартиры два или три собственника, вам понадобится согласие каждого из них. Даже если один из них ваш лучший друг, а другой — категорически против, регистрация не состоится. Это логично: право распоряжаться имуществом принадлежит всем совладельцам поровну.

Регистрация ребенка по месту жительства родителей

Есть лишь одно важное исключение. Родители могут зарегистрировать своего ребенка по адресу собственной регистрации даже без разрешения собственника жилья.

На практике процедура выглядит так:

один из родителей подает заявление;

прилагается свидетельство о рождении;

регистрация оформляется через ЦНАП или Дію.

Согласие владельца в таком случае не требуется.

Как сообщалось, жизнь обычно опережает бюрократические процедуры, поэтому ситуации, когда родственники годами не живут по месту регистрации, стали привычным делом. Однако не стоит забывать, что закон часто защищает права фактического жителя, даже если владелец квартиры имеет другое видение ситуации.

Также мы рассказывали, что даже после цифровизации услуг вокруг регистрации места жительства остается немало заблуждений, в частности вера в то, что прописка дает право на собственность или защищает от выселения. На самом деле эта запись лишь подтверждает право на проживание, хотя и обеспечивает определенную юридическую защиту — мгновенно выставить жильца за дверь без законных оснований не позволит ни один владелец.

Часто задаваемые вопросы

Сколько может быть прописок у человека?

Человек может иметь только одну официальную прописку. Хотя Конституция Украины гарантирует свободу передвижения и право жить где угодно — от собственной квартиры до гостиницы или общежития — зарегистрированное место жительства в паспорте или реестре всегда остается единственным. При изменении адреса старую регистрацию автоматически аннулируют.

Как влияет прописка на коммунальные услуги?

Все зависит от учета ресурсов. Если установлены счетчики, вы платите только за реальное потребление, независимо от количества зарегистрированных лиц. Однако при отсутствии приборов учета начисления за воду, газ или вывоз мусора осуществляются по нормам на каждого жителя, что автоматически увеличивает общую стоимость услуг.