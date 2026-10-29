Військовий біля будинку. Фото: УНІАН

Якщо військовослужбовець зник безвісти, а власник квартири хоче зняти його з реєстрації місця проживання без особистої згоди, вирішальне значення має право власності на житло. У певних випадках закон дозволяє провести процедуру без суду, однак сама відсутність людини не означає, що вона втрачає майнові права.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на роз'яснення Сумського обласного ТЦК та СП.

Реклама

Чи можуть виписати військового, який зник безвісти

Українське законодавство допускає зняття повнолітньої людини з реєстрації місця проживання за заявою власника приватного житла. Відповідна процедура передбачена статтею 18 Закону України № 1871-IX про декларування та реєстрацію місця проживання.

Тому в окремих випадках власник може ініціювати виписку військовослужбовця, який зник безвісти, навіть якщо не має змоги отримати його особисту згоду. Водночас потрібно враховувати обставини конкретної ситуації та документи на нерухомість.

Реклама

Сам факт зникнення військового безвісти не є автоматичною підставою для зняття його з реєстрації. Важливо розрізняти реєстрацію місця проживання та право власності або користування квартирою.

Читайте також:

Коли власник квартири може виписати військового

Відповідно до статті 18 Закону № 1871-IX, власник житла приватної форми власності може подати письмову заяву до органу реєстрації або через ЦНАП за місцем зареєстрованого проживання людини. Процедура стосується повнолітніх осіб, зареєстрованих у житлі, що належить заявнику.

Реклама

Для звернення необхідно підтвердити особу заявника та право власності на квартиру, якщо відповідних відомостей немає в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Особиста присутність зареєстрованого військового за загальним правилом для такої заяви не потрібна.

Однак якщо житло перебуває у спільній власності, закон передбачає додаткові умови. Зокрема, коли із заявою звертається співвласник, для зняття людини з реєстрації в установленому порядку потрібна згода іншого співвласника.

Реклама

Чи потрібне рішення суду для виписки

Не в кожному випадку. Якщо йдеться про повнолітню людину, зареєстровану в приватному житлі, власник може скористатися адміністративною процедурою, передбаченою статтею 18 Закону № 1871-IX, без попереднього рішення суду.

Водночас судове рішення може знадобитися, якщо між сторонами виник спір щодо права власності, користування житлом або виселення. У законодавстві також передбачені окремі підстави для зняття з реєстрації на підставі судового рішення, яке набрало законної сили.

Реклама

Тому перед поданням заяви варто перевірити, чи має військовослужбовець частку у квартирі та чи існують інші законні підстави для проживання в ній.

Чи втрачає військовий право на квартиру після виписки

Реєстрація місця проживання сама по собі не створює права власності на житло, а зняття з реєстрації не означає автоматичного припинення майнових прав людини.

Реклама

Якщо військовослужбовець є співвласником квартири, його частка не зникає через зміну реєстрації. Так само питання про право користування житлом може потребувати окремого розгляду, якщо воно ґрунтується на інших законних підставах.

Родині військового, який зник безвісти, важливо перевірити документи на нерухомість і з'ясувати, на якій підставі власник планує або вже провів зняття з реєстрації.

Як перевірити законність виписки військового

Якщо військовослужбовця вже зняли з реєстрації або власник лише планує це зробити, варто звернутися до органу реєстрації чи ЦНАП і з'ясувати, чи проводилася відповідна дія та на якій підставі.

Також необхідно перевірити відомості про власників квартири й документи, що підтверджують право користування житлом. Якщо є підстави вважати, що процедуру провели з порушеннями, можна звернутися по юридичну допомогу для оцінки можливості оскарження.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як змінюються правила продажу нерухомості в Україні. Нові вимоги можуть вплинути на оформлення угод із квартирами та будинками. Тому власникам варто заздалегідь перевіряти документи й можливі обмеження щодо нерухомості.

Також Новини.LIVE повідомляли, за які порушення власникам приватних будинків загрожують штрафи. Власність на будинок передбачає не лише права, а й певні обов’язки. Недотримання встановлених вимог може призвести до фінансових санкцій.