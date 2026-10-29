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Главная Рынок недвижимости Может ли владелец жилья выписать пропавшего без вести военнослужащего

Может ли владелец жилья выписать пропавшего без вести военнослужащего

Ua ru
29 октября 2026 11:05
Пропавший без вести военнослужащий может лишиться регистрации: что предусматривает закон УНИАН
Военный возле дома. Фото: УНИАН

Если военнослужащий пропал без вести, а владелец квартиры хочет снять его с регистрации по месту жительства без личного согласия, решающее значение имеет право собственности на жилье. В определенных случаях закон позволяет провести процедуру без суда, однако само отсутствие человека не означает, что он теряет имущественные права.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на разъяснение Сумского областного ТЦК и СП.

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Могут ли выписать военного, пропавшего без вести

Украинское законодательство допускает снятие совершеннолетнего человека с регистрации по месту жительства по заявлению владельца частного жилья. Соответствующая процедура предусмотрена статьей 18 Закона Украины № 1871-IX о декларировании и регистрации места жительства.

Поэтому в отдельных случаях собственник может инициировать выписку военнослужащего, пропавшего без вести, даже если не имеет возможности получить его личное согласие. В то же время необходимо учитывать обстоятельства конкретной ситуации и документы на недвижимость.

Сам факт пропажи военнослужащего без вести не является автоматическим основанием для снятия его с регистрации. Важно различать регистрацию места жительства и право собственности или пользования квартирой.

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Когда владелец квартиры может выписать военнослужащего

В соответствии со статьей 18 Закона № 1871-IX, владелец жилья частной формы собственности может подать письменное заявление в орган регистрации или через ЦНАП по месту зарегистрированного проживания человека. Процедура касается совершеннолетних лиц, зарегистрированных в жилье, принадлежащем заявителю.

Для подачи заявления необходимо подтвердить личность заявителя и право собственности на квартиру, если соответствующих сведений нет в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество. Личное присутствие зарегистрированного военнослужащего, как правило, для такого заявления не требуется.

Однако если жилье находится в совместной собственности, закон предусматривает дополнительные условия. В частности, когда с заявлением обращается совладелец, для снятия человека с регистрации в установленном порядке требуется согласие другого совладельца.

Требуется ли решение суда для выписки

Не во всех случаях. Если речь идет о совершеннолетнем лице, зарегистрированном в частном жилье, собственник может воспользоваться административной процедурой, предусмотренной статьёй 18 Закона № 1871-IX, без предварительного решения суда.

В то же время судебное решение может понадобиться, если между сторонами возник спор относительно права собственности, пользования жильем или выселения. В законодательстве также предусмотрены отдельные основания для снятия с регистрации на основании судебного решения, вступившего в законную силу.

Поэтому перед подачей заявления следует проверить, имеет ли военнослужащий долю в квартире и существуют ли другие законные основания для проживания в ней.

Теряет ли военнослужащий право на квартиру после выписки

Регистрация места жительства сама по себе не создает права собственности на жилье, а снятие с регистрации не означает автоматического прекращения имущественных прав человека.

Если военнослужащий является совладельцем квартиры, его доля не исчезает в связи с изменением регистрации. Аналогично, вопрос о праве пользования жильем может потребовать отдельного рассмотрения, если оно основано на других законных основаниях.

Семье военнослужащего, пропавшего без вести, важно проверить документы на недвижимость и выяснить, на каком основании собственник планирует или уже произвел снятие с регистрации.

Как проверить законность снятия военнослужащего с регистрации

Если военнослужащего уже сняли с регистрации или собственник только планирует это сделать, стоит обратиться в орган регистрации или ЦНАП и выяснить, проводилось ли соответствующее действие и на каком основании.

Также необходимо проверить сведения о владельцах квартиры и документы, подтверждающие право пользования жильем. Если есть основания полагать, что процедура была проведена с нарушениями, можно обратиться за юридической помощью для оценки возможности обжалования.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как меняются правила продажи недвижимости в Украине. Новые требования могут повлиять на оформление сделок с квартирами и домами. Поэтому владельцам стоит заранее проверять документы и возможные ограничения в отношении недвижимости.

Также Новини.LIVE сообщали, за какие нарушения владельцам частных домов грозят штрафы. Владение домом предполагает не только права, но и определенные обязанности. Несоблюдение установленных требований может привести к финансовым санкциям.

жилье квартира украинские военные место жительства право собственности на недвижимость
Яна Тихолаз - редактор
Автор:
Яна Тихолаз

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