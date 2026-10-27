Вид з вікна на багоквартирні будинки. Фото: УНІАН

В Україні набув чинності новий Закон "Про оцінку майна", який передбачає реформу визначення вартості нерухомості. Власникам квартир, будинків і земельних ділянок варто знати, які правила вже діють, а які запрацюють пізніше. Основні зміни стосуватимуться стандартів оцінювання, вимог до фахівців і можливостей оскарження результатів.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Закон України "Про оцінку майна" № 5020-IX.

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Що змінює новий закон про оцінку нерухомості

27 жовтня 2026 року набув чинності Закон України "Про оцінку майна" № 5020-IX. Документ має оновити систему оцінювання майна та замінити законодавство, яке регулювало цю сферу з 2001 року.

Водночас набуття законом чинності не означає, що всі нові правила вже застосовуються під час продажу житла. Основна частина реформи запрацює через 18 місяців після набрання законом чинності.

Серед передбачених змін — перехід на міжнародні та європейські стандарти оцінювання, цифровізація процедур, посилення професійних вимог до оцінювачів і запровадження механізмів досудового врегулювання спорів.

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Для власників нерухомості це означає поступову зміну правил визначення вартості майна. Проте конкретні вимоги до документів та оцінки залежать від виду майна й мети проведення процедури.

Чи потрібно переоцінювати квартиру для продажу

Сам факт набрання чинності новим законом не зобов'язує власників терміново замовляти нову оцінку квартири або будинку. Загальні правила оцінювання, які застосовуються до звичайних операцій із нерухомістю, не змінюються одномоментно.

Якщо людина планує продавати житло найближчим часом, їй варто орієнтуватися на вимоги, які діють на дату укладення договору. Перелік необхідних документів і потребу в оцінці для конкретної угоди доцільно уточнити в нотаріуса.

Також із набранням чинності законом не відбувається автоматичного підвищення податків під час продажу нерухомості. Для такого висновку необхідні окремі законодавчі підстави, а не лише зміна правил професійного оцінювання.

Що вже змінилося з 27 жовтня

Окремі положення закону почали діяти одразу. Зокрема, ціна майна за договором купівлі-продажу, укладеним за результатами передбаченого законом електронного аукціону, визнається його ринковою вартістю на момент продажу.

Це стосується майна, реалізованого через відповідну електронну торгову систему. Таку норму не слід автоматично поширювати на звичайний продаж квартири між фізичними особами.

Крім того, закон передбачає зміни до процедур державної реєстрації юридичних осіб і порядку оскарження рішень, дій або бездіяльності державних реєстраторів. Ці положення не означають, що кожен власник житла повинен заново реєструвати свою нерухомість.

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, що ламінат не завжди є найкращим рішенням для підлоги у квартирі. Альтернативні покриття можуть довше зберігати привабливий вигляд і краще відповідати умовам експлуатації. Під час ремонту важливо враховувати не лише ціну матеріалу, а й довговічність та витрати на укладання.

Також Новини.LIVE повідомляли, що продаж квартири може обернутися втратою грошей, якщо не перевірити важливі відомості в державних реєстрах. Перед укладанням угоди варто переконатися, що право власності продавця підтверджене, а на нерухомості немає проблемних обтяжень. Така перевірка допомагає знизити ризик майнових спорів і фінансових втрат.