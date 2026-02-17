Право власності на нерухомість — без яких документів неможлива реєстрація

Люди з документами. Фото: Freepik

Реєстрація права власності означає внесення даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Саме після цього власник може повноцінно розпоряджатися квартирою чи будинком. Витяг з реєстру підтверджує факт внесення інформації, але не замінює правовстановлюючий документ.

Але відмовити у реєстрації можуть навіть тоді, коли угода вже укладена, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Міністерство юстиції.

Без яких документів неможлива реєстрація права власності

Найчастіша причина відмови — неповний пакет документів або їхні помилки. Для стандартної процедури зазвичай потрібні:

паспорт та податковий номер власника або співвласників;

документ, що підтверджує набуття права власності договір купівлі продажу дарування рішення суду;

технічний паспорт за наявності;

документи на земельну ділянку якщо це будинок;

відомості з кадастру якщо об’єкт раніше не вносився до реєстру.

Якщо об’єкт — новобудова, у реєстрі має відображатися інформація про введення його в експлуатацію. Без цього реєстрацію зупинять.

Коли можуть відмовити у реєстрації права власності

Окрім відсутності документів, є й інші підстави:

невідповідність даних у договорі та реєстрі;

накладені арешти або інші обтяження;

помилки в кадастровому номері;

подання заяви особою без належних повноважень.

Реєстратор або нотаріус зобов’язані надати письмову відмову із зазначенням причин. Таке рішення можна оскаржити.

Скільки триває реєстрація права власності

Заяву розглядають до п’яти робочих днів. За підвищений адміністративний збір процедура може тривати один день або навіть кілька годин. Водночас при виявленні неточностей строк зупиняється до усунення недоліків.

Перед зверненням до реєстратора доцільно перевірити об’єкт у реєстрі та переконатися у відсутності заборон. Будь-яка неточність у документах може коштувати часу і додаткових витрат.

Як повідомлялось, питання самочинної забудови залишається хронічною проблемою, яку українці продовжують розв'язувати й у 2026 році. Багато хто досі пожинає плоди поспішних рішень, коли зведення стін випереджало отримання дозволів. Причини у всіх різні: від придбання ділянок із готовими недобудовами до спроб оформити старі родинні садиби, зведені ще минулими поколіннями.

Також ми розповідали, що відмова в реєстрації землі — це ще не вирок, а зазвичай лише наслідок паперової плутанини. Найчастіше причиною стають банальні технічні помилки в документації, через які власники змушені витрачати час і гроші на нескінченні повторні подачі.