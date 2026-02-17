Видео
Україна
Видео

Почему могут отказать в регистрации права собственности на жилье — причины

Почему могут отказать в регистрации права собственности на жилье — причины

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 17:31
Право собственности на недвижимость — без каких документов невозможна регистрация
Люди с документами. Фото: Freepik

Регистрация права собственности означает внесение данных в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Именно после этого владелец может полноценно распоряжаться квартирой или домом. Выписка из реестра подтверждает факт внесения информации, но не заменяет правоустанавливающий документ.

Но отказать в регистрации могут даже тогда, когда сделка уже заключена, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции.

Без каких документов невозможна регистрация права собственности

Самая частая причина отказа — неполный пакет документов или их ошибки. Для стандартной процедуры обычно нужны:

  • паспорт и налоговый номер владельца или совладельцев;
  • документ, подтверждающий приобретение права собственности договор купли продажи дарения решение суда;
  • технический паспорт при наличии;
  • документы на земельный участок если это дом;
  • сведения из кадастра если объект ранее не вносился в реестр.

Если объект — новостройка, в реестре должна отображаться информация о введении его в эксплуатацию. Без этого регистрацию остановят.

Когда могут отказать в регистрации права собственности

Кроме отсутствия документов, есть и другие основания:

  • несоответствие данных в договоре и реестре;
  • наложенные аресты или другие обременения;
  • ошибки в кадастровом номере;
  • подача заявления лицом без надлежащих полномочий.

Регистратор или нотариус обязаны предоставить письменный отказ с указанием причин. Такое решение можно обжаловать.

Сколько длится регистрация права собственности

Заявление рассматривают до пяти рабочих дней. За повышенный административный сбор процедура может длиться один день или даже несколько часов. В то же время при обнаружении неточностей срок приостанавливается до устранения недостатков.

Перед обращением к регистратору целесообразно проверить объект в реестре и убедиться в отсутствии запретов. Любая неточность в документах может стоить времени и дополнительных расходов.

Как сообщалось, вопрос самовольной застройки остается хронической проблемой, которую украинцы продолжают решать и в 2026 году. Многие до сих пор пожинают плоды поспешных решений, когда возведение стен опережало получение разрешений. Причины у всех разные: от приобретения участков с готовыми недостроями до попыток оформить старые семейные усадьбы, возведенные еще прошлыми поколениями.

Также мы рассказывали, что отказ в регистрации земли — это еще не приговор, а обычно лишь следствие бумажной путаницы. Чаще всего причиной становятся банальные технические ошибки в документации, из-за которых владельцы вынуждены тратить время и деньги на бесконечные повторные подачи.

Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
