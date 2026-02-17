Право собственности на недвижимость — без каких документов невозможна регистрация

Люди с документами. Фото: Freepik

Регистрация права собственности означает внесение данных в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Именно после этого владелец может полноценно распоряжаться квартирой или домом. Выписка из реестра подтверждает факт внесения информации, но не заменяет правоустанавливающий документ.

Но отказать в регистрации могут даже тогда, когда сделка уже заключена, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции.

Без каких документов невозможна регистрация права собственности

Самая частая причина отказа — неполный пакет документов или их ошибки. Для стандартной процедуры обычно нужны:

паспорт и налоговый номер владельца или совладельцев;

документ, подтверждающий приобретение права собственности договор купли продажи дарения решение суда;

технический паспорт при наличии;

документы на земельный участок если это дом;

сведения из кадастра если объект ранее не вносился в реестр.

Если объект — новостройка, в реестре должна отображаться информация о введении его в эксплуатацию. Без этого регистрацию остановят.

Когда могут отказать в регистрации права собственности

Кроме отсутствия документов, есть и другие основания:

несоответствие данных в договоре и реестре;

наложенные аресты или другие обременения;

ошибки в кадастровом номере;

подача заявления лицом без надлежащих полномочий.

Регистратор или нотариус обязаны предоставить письменный отказ с указанием причин. Такое решение можно обжаловать.

Сколько длится регистрация права собственности

Заявление рассматривают до пяти рабочих дней. За повышенный административный сбор процедура может длиться один день или даже несколько часов. В то же время при обнаружении неточностей срок приостанавливается до устранения недостатков.

Перед обращением к регистратору целесообразно проверить объект в реестре и убедиться в отсутствии запретов. Любая неточность в документах может стоить времени и дополнительных расходов.

