Головна Ринок нерухомості Критичні помилки — чому можуть зупинити реєстрацію землі

Критичні помилки — чому можуть зупинити реєстрацію землі

Ua ru
Дата публікації: 6 лютого 2026 09:15
Через що відмовляють у реєстрації земельної ділянки в Україні у 2026 році
Ділянка землі взимку. Фото: Freepik

Коли ви отримуєте відмову в реєстрації земельної ділянки, це не означає, що земля "пропала". Зазвичай усе значно прозаїчніше: хтось десь наплутав у паперах. 

На практиці левова частка проблем — це технічні ляпи у проєкті землеустрою, через які люди місяцями бігають по колу, витрачаючи нерви та гроші на повторні подачі, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну компанії "Земельний фонд України".

Читайте також:

Де найчастіше ховаються "сюрпризи"

Багато хто думає: "Раз проєкт затвердили, значить, усе гаразд". Насправді для кадастрового реєстратора це не аргумент. Він дивиться не на печатку, а на цифри та координати.

Ось список "фаворитів", через які все зупиняється:

  1. Координати з минулого століття. Використання застарілих систем координат призводить до того, що ваша ділянка на карті "відлітає" в інший бік.
  2. Накладки (так звані "накладення"). Через похибки вимірювань ваша межа може заїхати на сусідній город або, що ще гірше, на державну землю. Реєстрація в такому разі просто блокується.
  3. Арифметичні фокуси. Буває так, що в акті вказана одна площа, а за розрахунками в XML-файлі виходить на дві сотки менше. Кадастр такого не прощає.
  4. Цільове призначення. Якщо в документах написано "для садівництва", а ви подаєте це під забудову без відповідної процедури — чекайте відмови.

Формалізм, що вбиває час

Іноді причина відмови взагалі видається абсурдною: десь не підписав суміжний власник (межові спори — це окремий біль), десь не вистачає акта погодження меж або просто "криво" оформлена титулка.

Але для системи це критична помилка.

Чому формальні неточності зупиняють оформлення землі

Навіть дрібні порушення можуть мати серйозні наслідки. Неправильно оформлений титульний аркуш, відсутність обов’язкових додатків або актів погодження меж часто стають причиною автоматичної відмови без розгляду по суті.

Щоб уникнути втрати часу і коштів, варто перевіряти проєкт землеустрою ще до подання на реєстрацію.

Раніше ми розповідали, хто може отримати безплато землю від держави у першу чергу. А також, як орендодавцю не втратити ділянку під час автоматичного поновлення договору оренди.

земля ринок землі нерухомість власність документи на нерухомість
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
