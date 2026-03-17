Почему нельзя сушить белье в квартире в Германии

Дома в Германии. Фото: Новини.LIVE

В Германии даже привычные бытовые вещи регулируются довольно строго. Сушка белья в квартире — один из таких примеров, который часто удивляет новоприбывших. На первый взгляд это мелочь, но последствия могут быть дорогостоящими. Правила остаются жесткими, и их нарушение реально бьет по кошельку.

Немцы очень борются с плесенью (Schimmel), и для этого есть веские основания, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую газету.DE.

Во время сушки одной загрузки стиральной машины в воздух испаряется несколько литров воды. В немецких домах, которые часто очень хорошо изолированы, эта влага моментально оседает на стенах.

Результат предсказуем: черные пятна в углах, испорченная штукатурка и специфический запах.

Какие штрафы за сушку белья в квартире в Германии

Если из-за сушки появилась плесень, ответственность часто возлагают на арендатора. Стоимость устранения проблемы может превышать 1 000 евро.

В некоторых случаях возможны и прямые штрафы или требование возместить ремонт. Если же арендатор игнорирует правила, это может даже стать основанием для расторжения договора.

Где сушить белье в Германии правильно

Обычно у немцев есть три законных варианта:

Waschkeller (подвал). В большинстве многоквартирных домов есть специальные общие комнаты для сушки. Это удобнее всего — влага остается там, а не в вашей спальне. Балкон. Сушить вещи на улице можно, но при условии, что ваше белье не "украшает" фасад дома выше уровня перил (это уже вопрос эстетики, который тоже часто прописан в правилах дома — Hausordnung). Сушильная машина. Это идеальный выход. Она экономит время и нервы, хотя и добавляет цифр в счет за электричество.

Что делать, если другого выхода нет

Бывают ситуации, когда стирать надо, а подвала или балкона нет. В таком случае действует правило "золотой середины":

проветривание (Lüften) . Это едва ли не главная религия Германии. Открывайте окна настежь (не на "проветривание", а полностью) минимум трижды в день;

. Это едва ли не главная религия Германии. Открывайте окна настежь (не на "проветривание", а полностью) минимум трижды в день; отопление . Не пытайтесь экономить, выключая батареи зимой. Холодный воздух хуже держит влагу, что лишь ускоряет появление плесени;

. Не пытайтесь экономить, выключая батареи зимой. Холодный воздух хуже держит влагу, что лишь ускоряет появление плесени; гигрометр. Купите маленький прибор за 10 евро. Если влажность выше 60% — срочно открывайте окна.

Юридически владелец не может полностью запретить вам сушить носки или футболки в квартире. Но если из-за этого на стенах появляется грибок — ответственность будет на вас.

Как сообщалось, немецкие правила соседства — это не просто формальность, а глубоко укоренившаяся культурная привычка уважать чужой покой. Хотя новоприбывшим строгие "часы тишины" часто кажутся чрезмерными, большинство этих ограничений базируются на здравом смысле и четких судебных нормах.

Также мы рассказывали, что Германия действительно заслуживает статус "страны арендаторов", однако местное законодательство не гарантирует жителям полную неприкосновенность. Даже несмотря на высокий уровень защиты прав потребителей, грубые нарушения правил дают арендодателю законные основания для вашего выселения.

