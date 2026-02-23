У Німеччині не радять приймати душ уночі через сусідів — причина

Нічний душ у Німеччині викликав суперечки серед орендарів. Фото: Freepik

Німеччина відома чіткими правилами співжиття. Повага до приватності та тиші між сусідами тут не формальність, а частина культури. Якщо ви щойно переїхали, "години спокою" (Ruhezeiten) можуть здатися справжнім випробуванням. Але за фасадом суворих заборон часто стоїть звичайний здоровий глузд і судова практика.

Як розповідає Новини.LIVE, на рівні федерації основні рамки задає параграф 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Закон про захист від шкідливого впливу довкілля). Він визначає, що з 22:00 до 06:00 шум має бути мінімізованим. Проте закон не забороняє вам жити.

Що заборонено робити вночі у Німеччині

У період тиші не можна гучно слухати музику, робити ремонт чи користуватися технікою, яка створює сильний шум. Особливо це стосується багатоквартирних будинків зі старими комунікаціями.

Побутує міф, ніби в Німеччині не можна навіть сходити в туалет або прийняти душ після десятої вечора. Але Федеральний верховний суд неодноразово підтверджував: гігієна — це базова потреба. Людина може працювати в нічну зміну або просто затриматися в гостях.

Суди зазвичай стають на бік мешканця, якщо водні процедури тривають до 30 хвилин і не супроводжуються гучним співом чи караоке у ванній.

Порушення тиші у Німеччині

Реальні проблеми починаються не із законів країни, а з правил вашого конкретного будинку, зазначається на порталі Ukrainian in Germany:

Hausordnung (регламент будинку).Тут можуть бути прописані нюанси щодо використання пральних машин чи пилососів у вихідні. Якщо стара система водопостачання створює сильний шум і це прямо прописано в Hausordnung, можуть виникати конфлікти через нічний душ. Mietvertrag (договір оренди). Якщо будинок старий, а труби гудуть так, що здригаються сусіди знизу, орендодавець може спробувати обмежити нічне користування технікою. У сучасних будинках із якісною шумоізоляцією таких проблем зазвичай немає.

Як не посваритися з сусідами у Німеччині

Німецька культура побуту тримається на взаємній повазі. Штраф за шум — це крайня міра, якій передують офіційні попередження (Abmahnung). Якщо ви живете в будинку з тонкою ізоляцією, краще не вмикати центрифугу пральної машини о першій ночі. Але за швидкий душ після робочого дня вас ніхто не виселить.

А якщо ви плануєте вечірку або ремонт, просто залиште коротку записку сусідам у під’їзді. В Німеччині це працює краще за будь-які юридичні аргументи.

Як повідомлялось, перше, що дивує при оренді житла у Німеччині, — це повна відсутність кухонних меблів та техніки. Те, що нам здається дивним і незручним, є частиною німецької побутової культури, де кухню заведено облаштовувати самостійно.

Також ми розповідали, що для українців у Німеччині пошук власного житла часто перетворюється на справжній квест із перешкодами. Навіть солідний контракт і стабільний дохід не дають жодних гарантій — конкуренція на ринку житла така, що доводиться запастися терпінням.