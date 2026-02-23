Почему в Германии не стоит принимать душ ночью — причины удивят

Ночной душ в Германии вызвал споры среди арендаторов. Фото: Freepik

В Германии соблюдению правил проживания уделяют много внимания. Уважение к приватности и тишине между соседями здесь не формальность, а часть культуры. Однако многим так называемы часы тишины (Ruhezeiten) могут показаться настоящим испытанием.

Как рассказывает Новини.LIVE, на уровне федерации основные рамки задает параграф 22 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Закон о защите от вредного воздействия окружающей среды). Он определяет, что с 22:00 до 06:00 шум должен быть минимизированным. Однако закон не запрещает вам жить.

Что запрещено делать ночью в Германии

В период тишины нельзя громко слушать музыку, делать ремонт или пользоваться техникой, которая создает сильный шум. Особенно это касается многоквартирных домов со старыми коммуникациями.

Бытует миф, будто в Германии нельзя даже сходить в туалет или принять душ после десяти вечера. Но Федеральный верховный суд неоднократно подтверждал: гигиена — это базовая потребность. Человек может работать в ночную смену или просто задержаться в гостях.

Суды обычно становятся на сторону жильца, если водные процедуры длятся до 30 минут и не сопровождаются громким пением или караоке в ванной.

Нарушение тишины в Германии

Реальные проблемы начинаются не с законов страны, а с правил вашего конкретного дома, отмечается на портале Ukrainian in Germany:

Hausordnung (регламент дома) Здесь могут быть прописаны нюансы по использованию стиральных машин или пылесосов в выходные. Если старая система водоснабжения создает сильный шум и это прямо прописано в Hausordnung, могут возникать конфликты из-за ночного душа. Mietvertrag (договор аренды). Если дом старый, а трубы гудят так, что вздрагивают соседи снизу, арендодатель может попытаться ограничить ночное пользование техникой. В современных домах с качественной шумоизоляцией таких проблем обычно нет.

Как не поссориться с соседями в Германии

Немецкая культура быта держится на взаимном уважении. Штраф за шум — это крайняя мера, которой предшествуют официальные предупреждения (Abmahnung). Если вы живете в доме с тонкой изоляцией, лучше не включать центрифугу стиральной машины в час ночи. Но за быстрый душ после рабочего дня вас никто не выселит.

А если вы планируете вечеринку или ремонт, просто оставьте короткую записку соседям в подъезде. В Германии это работает лучше любых юридических аргументов.

Как сообщалось, первое, что удивляет при аренде жилья в Германии, — это полное отсутствие кухонной мебели и техники. То, что нам кажется странным и неудобным, является частью немецкой бытовой культуры, где кухню принято обустраивать самостоятельно.

Также мы рассказывали, что для украинцев в Германии поиск собственного жилья часто превращается в настоящий квест с препятствиями. Даже солидный контракт и стабильный доход не дают никаких гарантий - конкуренция на рынке жилья такова, что приходится запастись терпением.