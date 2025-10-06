Який документ підтверджує приватизацію будинку — правила у 2025 році

Жінка з документами. Фото: Freepik

Приватизація — це передача державного житла у власність громадян. Вона дає людині повне право розпоряджатися будинком: продавати, дарувати, заповідати або залишати в оренду. Внаслідок цієї процедури громадянин стає офіційним власником і отримує документ, який підтверджує це право.

Редакція Новини.LIVE розповідає, як отримати свідоцтво про право власності на будинок, яке є головним доказом завершеної приватизації. Без цього документа особа не може юридично підтвердити свої майнові права.

Хто видає документ про приватизацію будинку

Оформленням займаються уповноважені органи приватизації, які створюють місцеві адміністрації або органи самоврядування, зазначено на порталі "Дія". Також звернення приймають Центри надання адміністративних послуг (ЦНАПи).

Послугу можуть надавати і підприємства чи установи, на балансі яких перебуває державний житловий фонд. Вони формують рішення про передачу будинку у власність громадян, після чого видають свідоцтво про право власності, яке реєструється у спеціальній книзі.

Як отримати свідоцтво про право власності

Процедура отримання документа складається з кількох етапів:

Подання заяви до органу приватизації. Підготовка необхідного пакета документів. Прийняття рішення про передачу будинку. Видача свідоцтва про право власності.

Заявник може звернутися особисто, через представника або надіслати документи поштою. Після ухвалення рішення громадянину надсилають готовий документ, який підтверджує право власності.

Які документи потрібні для приватизації

Щоб оформити свідоцтво, необхідно підготувати:

заяву на приватизацію будинку;

копії паспортів або свідоцтв про народження членів сім’ї;

податкові номери всіх осіб, зареєстрованих у будинку;

документи, що підтверджують родинні зв’язки;

довідку про місце реєстрації;

технічний паспорт на будинок;

копію ордера на житлове приміщення;

документ про невикористання житлових чеків;

копію документа про пільги (за наявності);

згоду відсутніх членів сім’ї на приватизацію.

Цей пакет подається до органу приватизації, який проводить перевірку і вносить дані у реєстр. Після завершення процесу громадянин отримує свідоцтво про право власності на будинок, що й підтверджує факт приватизації.

Що містить свідоцтво про право власності

У документ вносяться всі дані про житло — адреса, площа, форма власності (спільна чи індивідуальна), а також відомості про власників. Крім будинку, у свідоцтво включаються господарські споруди — сараї, гаражі, комори, що розташовані на прибудинковій території, якщо вони не є самовільними.

"Ці об’єкти переходять у приватну власність одночасно з будинком і не потребують окремої приватизації", — зазначено на порталі "Дія".

Скільки коштує оформлення документів

Сам процес приватизації житла є безоплатним, але громадяни оплачують адміністративні та технічні послуги, пов’язані з оформленням документів. Їхня вартість визначається місцевими органами влади і може різнитися залежно від регіону.

Які результати процедури приватизації

Після подання повного пакета документів заявник отримає свідоцтво про право власності на будинок — офіційний підтверджувальний документ. У разі відмови орган приватизації зобов’язаний надати письмове пояснення.

Отримати результат можна:

особисто;

через законного представника;

поштовим відправленням за адресою заявника.

Чому важливо зберігати документ про приватизацію

Свідоцтво — це єдиний юридичний доказ права власності. Без нього неможливо провести будь-яку нотаріальну дію: продаж, дарування, оформлення спадщини чи кредиту під заставу житла.

Тому краще зберігати оригінал документа в надійному місці та мати нотаріально завірену копію на випадок втрати. У разі пошкодження або втрати свідоцтва його можна відновити через орган приватизації або місцевий ЦНАП.

