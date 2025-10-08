Можно ли строить дом на дачном участке — правила и ограничения в 2025 году

Мужчина на стройке. Фото: Freepik

Дачный участок для многих украинцев — не просто клочок земли для выращивания овощей, а место, где можно найти покой, восстановить силы или даже жить постоянно. Но вопрос, разрешено ли возводить жилой дом на даче, остается одним из самых актуальных в 2025 году.

Назначение дачной земли

Дачный участок относится к категории земель для ведения дачного хозяйства. Это означает, что на нем можно возводить здания для сезонного отдыха и хозяйственных нужд. Однако именно целевое назначение определяет, что и как разрешено строить.

Согласно Земельному кодексу, в Украине существуют два основных типа дачных земель:

Для садоводства - подходят для сооружений временного или постоянного проживания, но с определенными ограничениями; Для дачного строительства - позволяют возводить капитальные дома, которые можно ввести в эксплуатацию.

Перед началом каких-либо работ стоит проверить, какое именно целевое назначение имеет участок. Если оно не предусматривает жилого строительства, объект могут признать самовольным.

Что можно возводить на даче без нарушений

Если участок предназначен для садоводства, разрешено:

возводить садовый дом до двух этажей;

обустраивать хозяйственные постройки — сараи, теплицы, беседки, навесы;

копать колодец или бурить скважину;

ставить забор до 2 метров без капитального фундамента.

В случае, если земля имеет статус для дачного строительства, разрешения шире — можно построить капитальный дом, пригодный для круглогодичного проживания, а также гаражи или летние кухни.

В то же время разрешение на строительство дома площадью до 500 кв. м не требуется. Достаточно лишь уведомить Государственную инспекцию архитектуры и градостроительства (ГИАМ) о начале работ.

Какие объекты на дачном участке запрещено

Несмотря на упрощение процедур, в 2025 году остаются четкие запреты:

промышленные сооружения — цеха, автомойки или производственные помещения;

многоквартирные дома, даже если участок большой;

здания более двух этажей на землях садоводства;

строительство без документов на право собственности или пользования землей.

Если объект возводится с нарушением целевого назначения, он считается самовольным. В таком случае суд может принять решение о его сносе.

Как узаконить уже возведенный дом

Если строительство уже состоялось, но документы не оформлены, действует упрощенный порядок узаконивания. Он распространяется на объекты, возведенные до 2015 года. Для более новых зданий нужна полная процедура технического обследования.

Государственная инспекция архитектуры и градостроительства имеет право:

наложить штраф от 17 000 грн;

подать иск в суд о сносе;

блокировать регистрацию права собственности.

Как изменить целевое назначение участка

Сегодня владельцы могут официально изменить целевое назначение земли. Если вы хотите жить на даче постоянно, подайте заявление в местный совет, чтобы перевести участок из "для садоводства" в категорию "для строительства и обслуживания жилого дома".

Процесс длится от нескольких недель до нескольких месяцев, но открывает путь к легальному жилью.

"Также сегодня не требует оформления специальных документов строительство гаражей, правда, без фундаментов. Капитальные же гаражи требуют строительного паспорта и уведомления соответствующего контролирующего органа", — отмечает юрист Ирина Гончаренко.

