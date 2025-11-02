Відео
Дата публікації: 2 листопада 2025 10:50
Оновлено: 09:46
Як Дакота Джонсон освіжила вітальню і здивувала дизайнерів (фото)
Дакота Джонсон. Фото: Reuters

Вітальня актриси Дакоти Джонсон дивує своїм дизайном, адже це справжній гімн стилю mid-century. Студія Pierce & Ward оживила простір меблями середини XX століття, земляними тонами та натуральними текстурами. 

Тут панує дорослий, вічний затишок, ідеальний для осінніх вечорів чи весняного оновлення, пише видання Homes & Gardens.

Читайте також:

"У вітальні Дакоти Джонсон відчувається безчасова привабливість середини ХХ століття. Вона поєднує елегантність із теплом, створюючи відчуття спокою і стилю", — каже дизайнерка Елізабет Грейс.

Інтер’єр у стилі середини ХХ століття

Основою дизайну став mid-century modern — напрям, який цінує чисті лінії, природні матеріали й стриману розкіш. У центрі уваги — три ключові предмети меблів, що формують настрій кімнати:

  1. Низький шкіряний диван з тонкими ніжками додає геометрії та легкості.
  2. Комод із тика чи горіха поєднує функціональність і витонченість.
  3. Журнальний столик із плавними формами завершує ансамбль, підтримуючи єдність матеріалів і кольорів.

"Диван зі шкіри у вітальні Дакоти — це уособлення середини століття. Простота ліній і мінімалізм роблять його вічним", — підкреслює Грейс.

 

Дакота Джонсон освіжили вітальню і задала новий тренд - фото 1
Вітальня Дакоти Джонсон. Фото: pierceandward/Instagram

Натуральність як головний акцент

Дизайнери зазначають, що Дакота Джонсон не боїться поєднувати дерево, метал і скло, створюючи гармонію між природою та сучасністю. Важливу роль відіграє колірна гама — спокійна, але з яскравими акцентами.

"Базу краще залишити нейтральною, а теплі відтінки — гірчичний, бірюзовий чи помаранчевий — зроблять інтер’єр живим", — радить дизайнер Ніколас Кайко.

Крім того, у вітальні Дакоти присутні рослини та дерев’яні елементи, що додають природності.

"Природа має знайти своє місце в інтер’єрі — навіть одна велика рослина змінює атмосферу", — наголошує Кайко.

Як повторити стиль у себе вдома

Щоб створити подібний настрій, варто звернути увагу на кілька принципів:

  • вибирайте меблі з чистими лініями і природними матеріалами;
  • додавайте ретро-елементи, але не перевантажуйте простір;
  • поєднуйте теплі кольори з нейтральним фоном;
  • використовуйте натуральне світло і живі рослини.

Така вітальня виглядатиме актуально незалежно від сезону. Вона створює відчуття затишку, дорослості й стабільності — саме того, що так цінують у сучасному дизайні.

Що зробило інтер’єр особливим

Головна сила вітальні Дакоти Джонсон — у балансі між мінімалізмом і теплом. Тут немає нічого зайвого, але є душа. Це не просто стиль — це спосіб життя, де кожен елемент має значення.

"Усе виглядає просто, але саме в цьому і полягає майстерність — створити затишок без надмірностей", — підсумовує Грейс.

Такий інтер’єр надихає на спокій і творчість, доводячи, що навіть знаменитості обирають не розкіш, а естетику, яка не старіє.

Як повідомлялось, тренд 2025 року в інтер'єрному дизайні — це відмова від гострих кутів на користь плавних, округлих, природних форм. Цей акцент на м'яких вигинах створює відчуття гармонії, спокою та тепла. Такий стиль, що є переосмисленням quiet luxury, вже втілено у вітальні Гвінет Пелтроу.

Також ми розповідали, що Марта Стюарт, відома як "королева домашнього затишку", знову підтвердила свій статус, обравши класичний підхід до святкового декору. Її рішення стало несподіваним, оскільки щороку люди зазвичай шукають нові ідеї, проте експерти з дизайну інтер’єру були просто вражені.

нерухомість тренди Дизайн зона комфорту Дакота Джонсон
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
