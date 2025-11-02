Як Дакота Джонсон освіжила вітальню і здивувала дизайнерів (фото)

Дакота Джонсон. Фото: Reuters

Вітальня актриси Дакоти Джонсон дивує своїм дизайном, адже це справжній гімн стилю mid-century. Студія Pierce & Ward оживила простір меблями середини XX століття, земляними тонами та натуральними текстурами.

Тут панує дорослий, вічний затишок, ідеальний для осінніх вечорів чи весняного оновлення, пише видання Homes & Gardens.

"У вітальні Дакоти Джонсон відчувається безчасова привабливість середини ХХ століття. Вона поєднує елегантність із теплом, створюючи відчуття спокою і стилю", — каже дизайнерка Елізабет Грейс.

Інтер’єр у стилі середини ХХ століття

Основою дизайну став mid-century modern — напрям, який цінує чисті лінії, природні матеріали й стриману розкіш. У центрі уваги — три ключові предмети меблів, що формують настрій кімнати:

Низький шкіряний диван з тонкими ніжками додає геометрії та легкості. Комод із тика чи горіха поєднує функціональність і витонченість. Журнальний столик із плавними формами завершує ансамбль, підтримуючи єдність матеріалів і кольорів.

"Диван зі шкіри у вітальні Дакоти — це уособлення середини століття. Простота ліній і мінімалізм роблять його вічним", — підкреслює Грейс.

Вітальня Дакоти Джонсон. Фото: pierceandward/Instagram

Натуральність як головний акцент

Дизайнери зазначають, що Дакота Джонсон не боїться поєднувати дерево, метал і скло, створюючи гармонію між природою та сучасністю. Важливу роль відіграє колірна гама — спокійна, але з яскравими акцентами.

"Базу краще залишити нейтральною, а теплі відтінки — гірчичний, бірюзовий чи помаранчевий — зроблять інтер’єр живим", — радить дизайнер Ніколас Кайко.

Крім того, у вітальні Дакоти присутні рослини та дерев’яні елементи, що додають природності.

"Природа має знайти своє місце в інтер’єрі — навіть одна велика рослина змінює атмосферу", — наголошує Кайко.

Як повторити стиль у себе вдома

Щоб створити подібний настрій, варто звернути увагу на кілька принципів:

вибирайте меблі з чистими лініями і природними матеріалами;

додавайте ретро-елементи, але не перевантажуйте простір;

поєднуйте теплі кольори з нейтральним фоном;

використовуйте натуральне світло і живі рослини.

Така вітальня виглядатиме актуально незалежно від сезону. Вона створює відчуття затишку, дорослості й стабільності — саме того, що так цінують у сучасному дизайні.

Що зробило інтер’єр особливим

Головна сила вітальні Дакоти Джонсон — у балансі між мінімалізмом і теплом. Тут немає нічого зайвого, але є душа. Це не просто стиль — це спосіб життя, де кожен елемент має значення.

"Усе виглядає просто, але саме в цьому і полягає майстерність — створити затишок без надмірностей", — підсумовує Грейс.

Такий інтер’єр надихає на спокій і творчість, доводячи, що навіть знаменитості обирають не розкіш, а естетику, яка не старіє.

