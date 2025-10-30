Дизайн інтер’єру — що незвичного у вітальні Гвінет Пелтроу (фото)

Гвінет Пелтроу. Фото: Reuters

Тренд 2025 року в дизайні інтер’єрів — це не яскраві кольори чи технологічні рішення. Це форма. Плавна, округла, природна. Гострі кути поступаються місцем м’яким вигинам, що створюють відчуття гармонії, спокою і тепла.

Саме цей стиль — quiet luxury у новому прочитанні — став основою вітальні Гвінет Пелтроу, пише видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Дизайнерка Бріджіт Романек, яка працювала над проєктом, зізнається, що Гвінет була більше зацікавлена у відчуттях, ніж у самій естетиці — її цікавили настрій і рух.

Ця увага до атмосфери визначила все: від форми меблів до вибору тканин.

М’які форми у вітальні

Інтер’єр вітальні Гвінет побудований на поєднанні чіткої архітектури та округлих меблів. Плавні лінії диванів, крісел і навіть світильників створюють відчуття руху та спокою. Криві форми не лише візуально пом’якшують простір, а й додають йому затишку.

"Округлі меблі, особливо дивани та крісла, залишатимуться популярними. Вони приносять у дім м’якість і тепло", — каже засновниця Juliettes Interiors Джульєт Томас.

Вітальня Гвінет Пелтроу. Фото: brigetteromanek/Instagram

У 2025 році в тренді залишаються світлі кольори — відтінки білого, кремового, ванільного. Матеріали — текстурні, ніжні, як букле чи льон. Такі тканини підкреслюють природність форм і створюють відчуття спокійного люксу.

Як округлі лінії впливають на настрій у домі

Плавні форми в інтер’єрі не лише естетика. Вони мають психологічний ефект.

"Цей тренд створює коконуюче середовище, яке допомагає розслабитися і фізично, і розумово", — пояснює директорка з креативу Mandarin Stone Луїза Морган.

У природі немає ідеальних кутів — все текуче, м’яке, живе. Саме тому округлі форми викликають у людини відчуття комфорту та безпеки. У міських квартирах із прямими лініями стін і меблів такий прийом стає справжнім візуальним відпочинком.

Інтер’єри з м’якими лініями

Сучасні технології дозволяють дизайнерам створювати більш складні, майже скульптурні форми меблів.

"Молдинги й вигини, що пом’якшують прямі лінії, — це найкраще втілення біофільного дизайну. Вони створюють обіймаючий простір, де чистота і м’якість існують у гармонії", — підсумовує керівниця продуктового дизайну Devon & Devon Сара Рамундо.

Такі інтер’єри поєднують природу й комфорт, спокій і елегантність. Це не тимчасова мода, а відповідь на потребу сучасної людини у безпеці та гармонії власного дому.

Чому тренд на м’якість залишиться після 2025 року

Попит на "м’яку архітектуру" зростає не лише у приватних інтер’єрах, а й у готелях, салонах, офісах. Люди прагнуть не просто естетики, а місць, де можна видихнути.

"І вітальня Гвінет Пелтроу — яскравий приклад того, як дизайн може впливати на емоції. Це не просто красива кімната, а простір, що огортає. У 2025 році інтер’єри більше не намагаються вразити — вони прагнуть заспокоїти. І саме в цьому, здається, головна розкіш майбутнього", — зазначають експерти.

Як повідомлялось, ключові тенденції, визначені фахівцями, домінуватимуть у дизайні ванних кімнат у 2026 році та в наступні роки. Ці 13 напрямків ідеально поєднують тепло, спокій та позачасову елегантність із відчутною індивідуальністю, захоплюючи всіх, хто планує оновлення.

Також ми розповідали, що дизайн інтер'єру виходить за межі вибору кольорів і меблів, адже його суть полягає у відчутті ідеального балансу. Навіть єдиний невдалий елемент може здешевити вигляд найкоштовнішого ремонту. Найчастіше шкодять спроби "затишку" через неправильний вибір декору, текстилю чи матеріалів.