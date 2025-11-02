Как Дакота Джонсон освежила гостиную и удивила дизайнеров (фото)

Дакота Джонсон. Фото: Reuters

Гостиная актрисы Дакоты Джонсон удивляет своим дизайном, ведь это настоящий гимн стилю mid-century. Студия Pierce & Ward оживила пространство мебелью середины XX века, земляными тонами и натуральными текстурами.

Здесь царит взрослый, вечный уют, идеальный для осенних вечеров или весеннего обновления, пишет издание Homes & Gardens.

Реклама

Читайте также:

"В гостиной Дакоты Джонсон чувствуется безвременная привлекательность середины ХХ века. Она сочетает элегантность с теплом, создавая ощущение спокойствия и стиля", — говорит дизайнер Элизабет Грейс.

Интерьер в стиле середины ХХ века

Основой дизайна стал mid-century modern — направление, которое ценит чистые линии, природные материалы и сдержанную роскошь. В центре внимания — три ключевых предмета мебели, формирующих настроение комнаты:

Низкий кожаный диван с тонкими ножками добавляет геометрии и легкости. Комод из тика или ореха сочетает функциональность и изящество. Журнальный столик с плавными формами завершает ансамбль, поддерживая единство материалов и цветов.

"Диван из кожи в гостиной Дакоты — это олицетворение середины века. Простота линий и минимализм делают его вечным", — подчеркивает Грейс.

Гостиная Дакоты Джонсон в гостиной. Фото: pierceandward/Instagram

Натуральность как главный акцент

Дизайнеры отмечают, что Дакота Джонсон не боится сочетать дерево, металл и стекло, создавая гармонию между природой и современностью. Важную роль играет цветовая гамма — спокойная, но с яркими акцентами.

"Базу лучше оставить нейтральной, а теплые оттенки — горчичный, бирюзовый или оранжевый — сделают интерьер живым", — советует дизайнер Николас Кайко.

Кроме того, в гостиной Дакоты присутствуют растения и деревянные элементы, которые добавляют естественности.

"Природа должна найти свое место в интерьере — даже одно большое растение меняет атмосферу", — отмечает Кайко.

Как повторить стиль у себя дома

Чтобы создать подобное настроение, стоит обратить внимание на несколько принципов:

выбирайте мебель с чистыми линиями и природными материалами;

добавляйте ретро-элементы, но не перегружайте пространство;

сочетайте теплые цвета с нейтральным фоном;

используйте натуральный свет и живые растения.

Такая гостиная будет выглядеть актуально независимо от сезона. Она создает ощущение уюта, взрослости и стабильности — именно того, что так ценят в современном дизайне.

Что сделало интерьер особенным

Главная сила гостиной Дакоты Джонсон — в балансе между минимализмом и теплом. Здесь нет ничего лишнего, но есть душа. Это не просто стиль — это образ жизни, где каждый элемент имеет значение.

"Все выглядит просто, но именно в этом и заключается мастерство — создать уют без излишеств", — подытоживает Грейс.

Такой интерьер вдохновляет на спокойствие и творчество, доказывая, что даже знаменитости выбирают не роскошь, а эстетику, которая не стареет.

Как сообщалось, тренд 2025 года в интерьерном дизайне — это отказ от острых углов в пользу плавных, округлых, естественных форм. Этот акцент на мягких изгибах создает ощущение гармонии, спокойствия и тепла. Такой стиль, который является переосмыслением quiet luxury, уже воплощен в гостиной Гвинет Пэлтроу.

Также мы рассказывали, что Марта Стюарт, известная как "королева домашнего уюта", снова подтвердила свой статус, выбрав классический подход к праздничному декору. Ее решение стало неожиданным, поскольку каждый год люди обычно ищут новые идеи, однако эксперты по дизайну интерьера были просто поражены.