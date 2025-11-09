Відео
Без штрафів — коли можна достроково розірвати договір оренди паю

Ua ru
Дата публікації: 9 листопада 2025 20:08
Оновлено: 18:15
Коли і як достроково розірвати договір оренди земельного паю у 2025 році
Чоловік та жінка в полі. Фото: Freepik

В Україні більшість договорів оренди землі укладають на 7-10 років. Та іноді ситуація змінюється — орендар порушує умови, не платить або шкодить землі. У таких випадках дострокове розірвання цілком можливе. 

Закон дозволяє власнику ділянки захищати свої права, якщо є підстави, підтверджені доказами, наголошують в юридичній компанії "Земельний фонд України".

Читайте також:

Чому можна достроково розірвати оренду землі

Найчастіше суди підтримують орендодавців, якщо орендар грубо порушив умови угоди. Основні причини для розірвання такі:

Орендар не сплачує орендну плату

Якщо оплата не надходить у строки, визначені договором, це пряме порушення. Навіть затримка понад два місяці може бути аргументом для суду.

Ділянку використовують не за цільовим призначенням

Земля має служити сільському господарству, а не стати складом, стоянкою чи місцем забудови. Такі дії не лише порушують договір, а й можуть зіпсувати ґрунт.

Передача в суборенду без згоди власника

Якщо орендар віддав пай іншій особі без вашого письмового дозволу — це автоматично підстава для розірвання.

Пошкодження або виснаження ґрунтів

Неправильне оброблення землі, надмірне використання хімії, вирубування садів або вивезення чорнозему — все це фіксується як шкода, яку можна довести експертизою.

Інші порушення умов договору

Іноді орендар не надає звітність, не підписує акти приймання чи користується ділянкою без реєстрації. Будь-яке невиконання прописаних пунктів може бути підставою для припинення оренди.

Як підтвердити порушення орендаря землі

Кожна підстава повинна мати документальне підтвердження. Це можуть бути:

  • копії платіжних документів або їх відсутність;
  • фото та відео з місця порушення;
  • акти сільської ради чи комісії;
  • свідчення очевидців.

Перед зверненням до суду варто надіслати орендарю письмове попередження. Якщо після цього він не реагує, можна переходити до офіційного розірвання через суд або нотаріуса.

Як правильно розірвати договір оренди паю

Алгоритм дій для власника виглядає так:

  1. Зібрати докази порушень.
  2. Направити офіційне повідомлення орендарю.
  3. Дочекатися відповіді або завершення строку реагування.
  4. Звернутися до суду або нотаріуса з вимогою про розірвання.
  5. Зареєструвати зміни у Державному реєстрі речових прав.

"Дострокове розірвання — не формальність, а правовий процес, де кожна деталь має значення. Якщо орендар сумлінно виконує умови, суд не підтримає розірвання лише через бажання змінити користувача. Але якщо є чіткі докази порушень, власник має всі шанси повернути свою землю", — зазначають фахівці.

Як повідомлялось, земельна ділянка є цінною частиною екосистеми, що перебуває під охороною держави. Відповідно, будь-яка діяльність орендаря, яка спричиняє шкоду землі, може призвести до серйозної відповідальності, включаючи значні фінансові санкції, судові розгляди чи навіть кримінальне переслідування.

Також ми розповідали, що хоча землевласники в Україні схильні вважати, що їхні права необмежені, законодавство чітко регулює використання земельних ділянок. Ігнорування встановлених заборон може призвести до серйозних наслідків, включаючи не лише штрафи, але й можливість втрати права на користування землею.

земля ринок землі нерухомість оренда договір
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
