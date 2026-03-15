Деяким власникам квартир доведеться віддати 23% вартості державі

Квартира може принести великий податок. Фото: Новини.LIVE

В Україні триває щорічна кампанія декларування доходів громадян. У 2026 році вона також охоплює прибутки від операцій із нерухомістю. Йдеться не лише про продаж квартир чи будинків, а й про отримання житла у спадщину.

У певних випадках загальна сума податків здатна сягати майже чверті вартості об’єкта — до 23%, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДПС у Запорізькій області.

Реклама

Податок на спадщину нерухомості

Тут усе залежить від того, наскільки ви "близькі" з померлим за законом. Якщо ви родич першого чи другого ступеня (діти, батьки, чоловік/дружина, рідні брати чи сестри), то можете видихнути — податку фактично немає.

Але якщо ви отримуєте майно від дальніх родичів або друзів, готуйте гаманець. Тепер це 5% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) плюс 5% військового збору. Разом — мінус 10% від оціночної вартості.

Найгірша ситуація з іноземною спадщиною або якщо спадкодавець був нерезидентом. Тут ставка злітає до 18%, а з урахуванням військового збору загальний чек від податкової сягне 23%.

Податок при продажу нерухомості

Продаж житла також оподатковується за різними ставками. Розмір податку залежить від того, скільки разів протягом року власник продає нерухомість:

перший продаж за рік . Якщо ви володіли житлом понад три роки — податків немає. Якщо менше трьох років — платите 5% ПДФО + 5% військового збору;

. Якщо ви володіли житлом понад три роки — податків немає. Якщо менше трьох років — платите 5% ПДФО + 5% військового збору; другий продаж . Незалежно від терміну володіння, держава забере ті ж 10% (5+5);

. Незалежно від терміну володіння, держава забере ті ж 10% (5+5); третій і наступні. Податківці вже вважають це бізнесом. Ставка стає максимальною — 18% ПДФО + 5% військового збору. Фактично, кожна четверта гривня з продажу піде в бюджет.

Декларування операцій з нерухомістю. Графіка: Головне управління ДПС у Запорізькій області

Коли подавати декларацію про доходи

Зазвичай податки сплачуються прямо в нотаріуса під час угоди. Але якщо з якихось причин цього не сталося (наприклад, при отриманні спадщини), ви зобов’язані подати декларацію самостійно.

Подати декларацію про майновий стан і доходи необхідно до 1 травня. Сплатити визначені податкові зобов’язання потрібно до 1 серпня.

Податківці радять не ігнорувати ці строки, адже несвоєчасне подання документів може призвести до штрафів і додаткових фінансових витрат у майбутньому.

Що ще варто знати українцям

З початку 2026 року в Україні повноцінно запрацювали оновлені правила реєстрації угод з нерухомістю, затверджені ще минулого літа. Для звичайних громадян процедури майже не змінилися, проте професійним учасникам ринку, особливо нотаріусам, тепер доведеться витрачати більше часу на ретельну звітність.

Так, держава посилила контроль за операціями між фізичними особами, аби зробити дані про ціни та сплачені податки максимально прозорими. Хоча це може дещо сповільнити процес оформлення документів, такий підхід допоможе уникнути маніпуляцій з оцінкою майна.

Тепер кожен договір купівлі-продажу чи міни фіксується у детальних звітах, які нотаріуси подають регулярно залежно від свого статусу. Фактично, податкова отримує повний доступ до реальних сум угод, що мінімізує колишню практику "договірних" цифр у документах.

