Дарение недвижимости: 6 оснований для признания договора недействительным

Дом в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Дарение недвижимости часто воспринимают как простой способ передать имущество без оплаты. Однако именно такие сделки нередко становятся предметом судебных споров. Ошибки при оформлении или скрытые обстоятельства могут привести к полной потере прав на жилье. Практика показывает: суды все внимательнее проверяют реальные намерения сторон.

Договор дарения предусматривает безвозмездную передачу имущества в собственность, но именно это часто создает риски злоупотреблений, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дину Дрыжакову.

Основания недействительности договора дарения

Самая базовая причина — нарушение общих требований к сделке. Если договор противоречит закону или заключен с нарушением формы, его могут отменить. Для недвижимости обязательна письменная форма и нотариальное удостоверение.

Также критическим является содержание сделки. Если оно противоречит интересам государства или моральным принципам, суд признает договор недействительным.

Воля сторон при дарении жилья

Серьезным основанием является отсутствие настоящей воли стороны.

"Если человек ошибся относительно сути договора или его ввели в заблуждение, такая сделка может быть отменена", — отмечает Дрыжакова.

Речь идет о случаях, когда даритель не осознавал последствий или подписал документы под давлением. Ошибка должна быть существенной, а не просто изменением мнения.

Недееспособность и ограничение дееспособности

Договор автоматически рискует быть признанным недействительным, если его заключило лицо без полной дееспособности. Это касается как официально признанных недееспособных, так и ситуаций, когда человек не осознавал свои действия.

Фиктивный договор дарения

Отдельная категория — фиктивные сделки.

"Фиктивный договор — это тот, который заключен без намерения создать реальные правовые последствия", — подчеркивает адвокат.

Чаще всего такие схемы используют для сокрытия имущества от взыскания или конфискации. Суд в таких случаях анализирует поведение сторон и реальные обстоятельства.

Отсутствие согласия совладельца

Если недвижимость находится в совместной собственности, нужно согласие всех совладельцев. Без этого договор легко оспаривается. Особенно это актуально для имущества супругов.

Нарушение прав детей при дарении

Суды жестко реагируют на сделки, которые вредят интересам детей. Если дарение нарушает их права, договор могут отменить независимо от других обстоятельств.

Когда можно расторгнуть договор дарения

Отдельно закон позволяет не только признавать договор недействительным, но и расторгать его. Например, если одаряемый совершил преступление против дарителя или уничтожает ценное имущество. Важно: на такие требования дается только один год.

Как сообщали Новини.LIVE, наличие ключей и договора на жилье на руках в 2026 году — это лишь видимость собственности, ведь цифровизация окончательно закрепила приоритет реестров над бумагами. Можно годами считать жилье своим, однако без надлежащего внесения данных в государственные базы вы остаетесь для закона просто посторонним лицом.

Также Новини.LIVE рассказывали, что в Украине продолжается сезон декларирования доходов, который в 2026 году требует отчитываться даже за получение недвижимости в наследство или ее продажу. Стоит быть внимательными с расчетами, ведь при определенных условиях налоговая нагрузка может стать ощутимой и достичь 23% от стоимости имущества.

Частые вопросы

Что выгоднее: договор дарения или купли-продажи?

Выбор зависит от родственных связей. Если вы близкие родственники (первая-вторая степень), дарение выгоднее, поскольку налоги по нулевой ставке минимизируют расходы. Для посторонних лиц лучше оформить куплю-продажу: это обеспечивает юридическую защиту покупателя и часто обходится дешевле, чем 6,5% налогов при дарении не родственнику. Всегда учитывайте риски оспаривания сделки.

Что нужно для дарения квартиры?

Для переоформления жилья обратитесь к нотариусу с паспортами, ИНН и техпаспортом. Обязательно предоставьте документ о праве собственности и выписку из Реестра. Если вы родственники первой или второй степени, налоги (НДФЛ и военный сбор) будут нулевыми. Остальным придется уплатить 10% от стоимости объекта, определенной профессиональным оценщиком.