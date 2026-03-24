Власники нерухомості можуть втратити гроші через помилки у податкових даних

У 2026 році кампанія з декларування доходів традиційно підтягнула за собою й розсилку податкових повідомлень-рішень (ППР) на житло. Багато власників уже бачать нараховані суми в "Електронному кабінеті", але досвід показує: сліпо довіряти цифрам у квитанції — стратегія програшна.

Навіть технічна помилка в базах даних ДРПП може перетворити звичайний платіж на суттєву переплату, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Строки сплати податку на нерухомість

З моменту, як ви офіційно отримали повідомлення (або воно "впало" в кабінет), у вас є рівно 60 днів на оплату. Прострочення тягне за собою штрафи, але цей час краще використати на звірку.

Те, що податкова "забула" надіслати вам папірець, не скасовує самого обов’язку платити. Якщо об’єкт є в реєстрі, борг рано чи пізно випливе, тому краще тримати руку на пульсі самостійно.

Як перевірити податок на нерухомість

Найчастіше цифри в ППР не сходяться через застарілі дані про площу або частку власності (особливо якщо квартира у спільній сумісній власності). Також система періодично "губить" пільги — наприклад, коли площа квартири не перевищує 60 м², але податок все одно нараховано.

Бувають і зовсім абсурдні випадки, коли приходить податок на нерухомість, яку ви продали ще кілька років тому. Це чіткий сигнал, що дані в реєстрах не синхронізувалися.

Як подати звернення до податкової

Якщо сума в кабінеті здається вам захмарною або об’єкт взагалі не ваш — не чекайте візиту виконавчої служби. Потрібно подавати заяву на звірку. У 2026 році це найпростіше зробити онлайн:

Заходите в "Електронний кабінет платника". Формуєте заяву (бажано відразу додати скани документів на право власності). Підписуєте КЕПом і чекаєте на результат.

Якщо ви прихильник оффлайну, можна звернутися до ДПС за місцем реєстрації, але онлайн-шлях зараз значно швидший.

Як повідомлялось, хоча податок на житло став звичною частиною витрат, у 2026 році суми в квитанціях можуть виявитися значно вищими, ніж очікувалося. Оскільки податкова тепер нараховує платежі автоматично, краще завчасно перевірити свої дані, щоб уникнути зайвих переплат і претензій з боку фіскалів.

