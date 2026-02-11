Відео
Деякі власники нерухомості отримають листи від податкової — що робити

Деякі власники нерухомості отримають листи від податкової — що робити

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 10:15
Податок на нерухомість в Україні — що робити власникам після отримання листа від ДПС
Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Останнім часом в українців у поштових скриньках та Електронних кабінетах все частіше з’являються податкові повідомлення-рішення (ППР) щодо податку на житло. Перше правило — не панікуйте, але й не відкладайте цей конверт у "довгу шухляду". 

Ігнорування документа — прямий шлях до штрафів та зайвого головного болю, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

Читайте також:

Повідомлення-рішення про податок на нерухомість

За законом у вас є 60 днів на оплату з моменту отримання повідомлення. Але є нюанс: навіть якщо лист десь загубився або ви не заглядали в Електронний кабінет, обов’язок платити нікуди не зникає. 

Якщо нерухомість на вас зареєстрована — податкова про неї знає, тож краще періодично моніторити ситуацію самостійно.

Коли потрібна звірка з податковою

Не поспішайте діставати картку для оплати, якщо бачите нестиковки. Звірка потрібна в таких випадках:

  1. Вам приписали "квадрати", які ви давно продали (або яких ніколи не було).
  2. Сума здається космічною або явно вищою, ніж минулого року, без видимих причин.
  3. У розрахунках помилилися з площею, вашою часткою власності або "забули" про пільги.
  4. Ви точно знаєте, що маєте платити, а повідомлення так і не прийшло (краще розібратися зараз, ніж платити пеню потім).

 

Деякі власники нерухомості отримають листи від податкової — що робити - фото 1
Як платити податок на нерухомість. Графіка: ДПС України

Як звернутися до податкової служби

Якщо знайшли помилку, не обов’язково особисто бігти до інспекції. Сьогодні все можна вирішити дистанційно:

  • через Електронний кабінет платника: заходите з КЕП (цифровим підписом) — це найшвидший варіант;
  • телефоном: гарячі лінії податкової зараз працюють цілком адекватно для первинної консультації;
  • візит до Центру обслуговування платників: якщо ситуація складна і треба нести оригінали документів.

Своєчасна перевірка даних і правильні дії сьогодні дозволять уникнути непорозумінь та фінансових ризиків у майбутньому, зазначають податківці.

Раніше ми розповідали, яка додаткові витрати виникають при даруванні квартири. А також, чи звільняє форс-мажор від сплати земельного податку.

податки Податкова служба нерухомість гроші квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
