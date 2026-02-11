Податок на нерухомість в Україні — що робити власникам після отримання листа від ДПС

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Останнім часом в українців у поштових скриньках та Електронних кабінетах все частіше з’являються податкові повідомлення-рішення (ППР) щодо податку на житло. Перше правило — не панікуйте, але й не відкладайте цей конверт у "довгу шухляду".

Ігнорування документа — прямий шлях до штрафів та зайвого головного болю, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

За законом у вас є 60 днів на оплату з моменту отримання повідомлення. Але є нюанс: навіть якщо лист десь загубився або ви не заглядали в Електронний кабінет, обов’язок платити нікуди не зникає.

Якщо нерухомість на вас зареєстрована — податкова про неї знає, тож краще періодично моніторити ситуацію самостійно.

Коли потрібна звірка з податковою

Не поспішайте діставати картку для оплати, якщо бачите нестиковки. Звірка потрібна в таких випадках:

Вам приписали "квадрати", які ви давно продали (або яких ніколи не було). Сума здається космічною або явно вищою, ніж минулого року, без видимих причин. У розрахунках помилилися з площею, вашою часткою власності або "забули" про пільги. Ви точно знаєте, що маєте платити, а повідомлення так і не прийшло (краще розібратися зараз, ніж платити пеню потім).

Як платити податок на нерухомість. Графіка: ДПС України

Як звернутися до податкової служби

Якщо знайшли помилку, не обов’язково особисто бігти до інспекції. Сьогодні все можна вирішити дистанційно:

через Електронний кабінет платника: заходите з КЕП (цифровим підписом) — це найшвидший варіант;

телефоном: гарячі лінії податкової зараз працюють цілком адекватно для первинної консультації;

візит до Центру обслуговування платників: якщо ситуація складна і треба нести оригінали документів.

Своєчасна перевірка даних і правильні дії сьогодні дозволять уникнути непорозумінь та фінансових ризиків у майбутньому, зазначають податківці.

