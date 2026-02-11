Налог на недвижимость в Украине — что делать владельцам после получения письма от ГНС

Некоторые владельцы недвижимости получат письма от налоговой — что делать
В последнее время у украинцев в почтовых ящиках и Электронных кабинетах все чаще появляются налоговые уведомления-решения (НУР) по налогу на жилье. Первое правило — не паникуйте, но и не откладывайте этот конверт в "долгий ящик".
Игнорирование документа — прямой путь к штрафам и лишней головной боли, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.
Уведомление-решение о налоге на недвижимость
По закону у вас есть 60 дней на оплату с момента получения уведомления. Но есть нюанс: даже если письмо где-то потерялось или вы не заглядывали в Электронный кабинет, обязанность платить никуда не исчезает.
Если недвижимость на вас зарегистрирована — налоговая о ней знает, так что лучше периодически мониторить ситуацию самостоятельно.
Когда нужна сверка с налоговой
Не спешите доставать карточку для оплаты, если видите нестыковки. Сверка нужна в таких случаях:
- Вам приписали "квадраты", которые вы давно продали (или которых никогда не было).
- Сумма кажется космической или явно выше, чем в прошлом году, без видимых причин.
- В расчетах ошиблись с площадью, вашей долей собственности или "забыли" о льготах.
- Вы точно знаете, что должны платить, а уведомление так и не пришло (лучше разобраться сейчас, чем платить пеню потом).
Как обратиться в налоговую службу
Если нашли ошибку, не обязательно лично бежать в инспекцию. Сегодня все можно решить дистанционно:
- через Электронный кабинет плательщика: заходите с КЭП (цифровой подписью) — это самый быстрый вариант;
- по телефону: горячие линии налоговой сейчас работают вполне адекватно для первичной консультации;
- визит в Центр обслуживания плательщиков: если ситуация сложная и надо нести оригиналы документов.
Своевременная проверка данных и правильные действия сегодня позволят избежать недоразумений и финансовых рисков в будущем, отмечают налоговики.
