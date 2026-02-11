Видео
Україна
Видео

Рынок недвижимости Некоторые владельцы недвижимости получат письма от налоговой — что делать

Некоторые владельцы недвижимости получат письма от налоговой — что делать

Ua ru
Дата публикации 11 февраля 2026 10:15
Налог на недвижимость в Украине — что делать владельцам после получения письма от ГНС
Мужчина считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В последнее время у украинцев в почтовых ящиках и Электронных кабинетах все чаще появляются налоговые уведомления-решения (НУР) по налогу на жилье. Первое правило — не паникуйте, но и не откладывайте этот конверт в "долгий ящик".

Игнорирование документа — прямой путь к штрафам и лишней головной боли, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Читайте также:

Уведомление-решение о налоге на недвижимость

По закону у вас есть 60 дней на оплату с момента получения уведомления. Но есть нюанс: даже если письмо где-то потерялось или вы не заглядывали в Электронный кабинет, обязанность платить никуда не исчезает.

Если недвижимость на вас зарегистрирована — налоговая о ней знает, так что лучше периодически мониторить ситуацию самостоятельно.

Когда нужна сверка с налоговой

Не спешите доставать карточку для оплаты, если видите нестыковки. Сверка нужна в таких случаях:

  1. Вам приписали "квадраты", которые вы давно продали (или которых никогда не было).
  2. Сумма кажется космической или явно выше, чем в прошлом году, без видимых причин.
  3. В расчетах ошиблись с площадью, вашей долей собственности или "забыли" о льготах.
  4. Вы точно знаете, что должны платить, а уведомление так и не пришло (лучше разобраться сейчас, чем платить пеню потом).

 

Некоторые владельцы недвижимости получат письма от налоговой — что делать - фото 1
Как платить налог на недвижимость. Графика: ГНС Украины

Как обратиться в налоговую службу

Если нашли ошибку, не обязательно лично бежать в инспекцию. Сегодня все можно решить дистанционно:

  • через Электронный кабинет плательщика: заходите с КЭП (цифровой подписью) — это самый быстрый вариант;
  • по телефону: горячие линии налоговой сейчас работают вполне адекватно для первичной консультации;
  • визит в Центр обслуживания плательщиков: если ситуация сложная и надо нести оригиналы документов.

Своевременная проверка данных и правильные действия сегодня позволят избежать недоразумений и финансовых рисков в будущем, отмечают налоговики.

Ранее мы рассказывали, какие дополнительные расходы возникают при дарении квартиры. А также, освобождает ли форс-мажор от уплаты земельного налога.

налоги Налоговая служба недвижимость деньги квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
