Налог на недвижимость в Украине — что делать владельцам после получения письма от ГНС

В последнее время у украинцев в почтовых ящиках и Электронных кабинетах все чаще появляются налоговые уведомления-решения (НУР) по налогу на жилье. Первое правило — не паникуйте, но и не откладывайте этот конверт в "долгий ящик".

Игнорирование документа — прямой путь к штрафам и лишней головной боли, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

Уведомление-решение о налоге на недвижимость

По закону у вас есть 60 дней на оплату с момента получения уведомления. Но есть нюанс: даже если письмо где-то потерялось или вы не заглядывали в Электронный кабинет, обязанность платить никуда не исчезает.

Если недвижимость на вас зарегистрирована — налоговая о ней знает, так что лучше периодически мониторить ситуацию самостоятельно.

Когда нужна сверка с налоговой

Не спешите доставать карточку для оплаты, если видите нестыковки. Сверка нужна в таких случаях:

Вам приписали "квадраты", которые вы давно продали (или которых никогда не было). Сумма кажется космической или явно выше, чем в прошлом году, без видимых причин. В расчетах ошиблись с площадью, вашей долей собственности или "забыли" о льготах. Вы точно знаете, что должны платить, а уведомление так и не пришло (лучше разобраться сейчас, чем платить пеню потом).

Как обратиться в налоговую службу

Если нашли ошибку, не обязательно лично бежать в инспекцию. Сегодня все можно решить дистанционно:

через Электронный кабинет плательщика: заходите с КЭП (цифровой подписью) — это самый быстрый вариант;

по телефону: горячие линии налоговой сейчас работают вполне адекватно для первичной консультации;

визит в Центр обслуживания плательщиков: если ситуация сложная и надо нести оригиналы документов.

Своевременная проверка данных и правильные действия сегодня позволят избежать недоразумений и финансовых рисков в будущем, отмечают налоговики.

Ранее мы рассказывали, какие дополнительные расходы возникают при дарении квартиры. А также, освобождает ли форс-мажор от уплаты земельного налога.