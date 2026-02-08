Чи можна не платити земельний податок через форс-мажор у 2026 році

Чоловік рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

Використання землі в Україні є платним, і цей принцип закріплений у Земельному кодексі. Податковий кодекс уточнює, що плата за пай включає земельний податок та орендну плату за ділянки державної і комунальної власності.

Чи можна уникнути відповідальності за несплату податку у разі форс-мажору розповідає Новини.LIVE з посиланням на юристів компанії "Земельний фонд України" .

Хто зобов’язаний сплачувати земельний податок

Земельний податок нараховується не всім однаково. Його сплачують власники земельних ділянок і земельних часток паїв та постійні землекористувачі.

Орендну плату, своєю чергою, вносять орендарі державних і комунальних земель на підставі укладеного договору оренди.

Коли застосовується фінансова відповідальність

За порушення податкового законодавства Податковий кодекс передбачає фінансову відповідальність у вигляді штрафів і пені. Проте закон встановлює винятки, коли такі санкції можуть не застосовуватися.

Форс-мажор і земельний податок

Податковий кодекс прямо визначає: якщо податкове порушення сталося через обставини непереборної сили, платник може бути звільнений від фінансової відповідальності. До таких обставин належать події, які об’єктивно унеможливлюють виконання податкового обов’язку.

Важливо розуміти ключові умови:

форс-мажор має безпосередньо впливати на можливість сплати податку;

повинен існувати чіткий причинно-наслідковий зв’язок;

факт форс-мажору підтверджується сертифікатом Торгово-промислової палати (ТПП).

Чи достатньо воєнного стану для звільнення

Сам по собі воєнний стан не звільняє автоматично від відповідальності. Сертифікат ТПП має бути адресним, виданим конкретному платнику, з описом впливу обставин на його діяльність і з чітко визначеним періодом дії.

Що саме можна списати

Навіть за наявності підтвердженого форс-мажору:

штрафи та пеня за прострочення можуть не застосовуватися;

основна сума земельного податку все одно підлягає сплаті.

Таким чином, форс-мажор не скасовує податкове зобов’язання, а лише пом’якшує фінансові наслідки порушення строків.

