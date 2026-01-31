Квартири для українців — як держава може забезпечити житлом мільйон сімей

Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Питання житла після досягнення миру стане одним із ключових для України. Держава потенційно здатна забезпечити квартирами близько мільйона сімей.

Але йдеться не про швидке рішення, а про довгострокову національну програму, пояснив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.

"Ми вважаємо, що можемо забезпечити приблизно 1 мільйон сімей квартирами. Безперечно, це програма багаторічна", — наголосив він.

Державна програма житла після війни

Ініціатива має вийти за межі одного міністерства й стати спільною справою держави та громад. Місцева влада, за задумом, братиме участь через надання землі та підведення інфраструктури.

"Це загальнонаціональна ідея, де є економічна, соціальна і місцева складові", — пояснив Гетманцев.

Фінансування житла для українців

Джерела коштів планують диверсифікувати, щоб програма була стійкою в часі. Серед них:

фінансова допомога міжнародних партнерів;

кошти від детінізації економіки;

банківське кредитування;

облігації внутрішньої державної позики.

За словами Гетманцева, частину ресурсів спрямують через національну установу розвитку.

Доступне житло під 3%

Окремий проєкт передбачає іпотеку під 3% на 25 років для соціально незахищених категорій. Серед них:

військові;

медики та вчителі;

багатодітні сім’ї;

внутрішньо переміщені особи.

"Ми почнемо з цих категорій, а згодом перелік може бути розширений", — зазначив голова комітету.

Ринок нерухомості без корупції

Запуск масштабної житлової програми має змінити й саму галузь. Банки повинні кредитувати прозоро, зарплати виплачуватися офіційно, а корупційні практики — зникнути.

"Ця програма несумісна з корупційною складовою", — підкреслив Гетманцев.

Він нагадав, що до повномасштабної війни сотні тисяч сімей жили в оренді або комуналках. Після вторгнення ситуація лише загострилася через мільйони ВПО та зруйновані домівки. Тому доступне житло має стати однією з головних цілей післявоєнної відбудови.

Раніше ми розповідали, що в Україні подорожчала оренда та купівля кімнат у квартирах. А також, що в деяких містах купівля житла стала вигідніше за оренду.