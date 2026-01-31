Квартири для українців — як держава може забезпечити житлом мільйон сімей

Держава може надати житло мільйону сімей — Гетманцев пояснив, що потрібно
Питання житла після досягнення миру стане одним із ключових для України. Держава потенційно здатна забезпечити квартирами близько мільйона сімей.
Але йдеться не про швидке рішення, а про довгострокову національну програму, пояснив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю Новини.LIVE.
"Ми вважаємо, що можемо забезпечити приблизно 1 мільйон сімей квартирами. Безперечно, це програма багаторічна", — наголосив він.
Державна програма житла після війни
Ініціатива має вийти за межі одного міністерства й стати спільною справою держави та громад. Місцева влада, за задумом, братиме участь через надання землі та підведення інфраструктури.
"Це загальнонаціональна ідея, де є економічна, соціальна і місцева складові", — пояснив Гетманцев.
Фінансування житла для українців
Джерела коштів планують диверсифікувати, щоб програма була стійкою в часі. Серед них:
- фінансова допомога міжнародних партнерів;
- кошти від детінізації економіки;
- банківське кредитування;
- облігації внутрішньої державної позики.
За словами Гетманцева, частину ресурсів спрямують через національну установу розвитку.
Доступне житло під 3%
Окремий проєкт передбачає іпотеку під 3% на 25 років для соціально незахищених категорій. Серед них:
- військові;
- медики та вчителі;
- багатодітні сім’ї;
- внутрішньо переміщені особи.
"Ми почнемо з цих категорій, а згодом перелік може бути розширений", — зазначив голова комітету.
Ринок нерухомості без корупції
Запуск масштабної житлової програми має змінити й саму галузь. Банки повинні кредитувати прозоро, зарплати виплачуватися офіційно, а корупційні практики — зникнути.
"Ця програма несумісна з корупційною складовою", — підкреслив Гетманцев.
Він нагадав, що до повномасштабної війни сотні тисяч сімей жили в оренді або комуналках. Після вторгнення ситуація лише загострилася через мільйони ВПО та зруйновані домівки. Тому доступне житло має стати однією з головних цілей післявоєнної відбудови.
