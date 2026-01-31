Видео
Україна
Видео

Государство может дать жилье миллиону семей — Гетманцев сказал, что нужно

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 09:15
Квартиры для украинцев — как государство может обеспечить жильем миллион семей
Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Вопрос жилья после достижения мира станет одним из ключевых для Украины. Государство потенциально способно обеспечить квартирами около миллиона семей.

Но речь идет не о быстром решении, а о долгосрочной национальной программе, пояснил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

Читайте также:

"Мы считаем, что можем обеспечить примерно 1 миллион семей квартирами. Бесспорно, это программа многолетняя", — подчеркнул он.

Государственная программа жилья после войны

Инициатива должна выйти за пределы одного министерства и стать общим делом государства и общин. Местные власти, по замыслу, будут участвовать через предоставление земли и подведение инфраструктуры.

"Это общенациональная идея, где есть экономическая, социальная и местная составляющие", — пояснил Гетманцев.

Финансирование жилья для украинцев

Источники средств планируют диверсифицировать, чтобы программа была устойчивой во времени. Среди них:

  • финансовая помощь международных партнеров;
  • средства от детенизации экономики;
  • банковское кредитование;
  • облигации внутреннего государственного займа.

По словам Гетманцева, часть ресурсов направят через национальное учреждение развития.

Доступное жилье под 3%

Отдельный проект предусматривает ипотеку под 3% на 25 лет для социально незащищенных категорий. Среди них:

  • военные;
  • медики и учителя;
  • многодетные семьи;
  • внутренне перемещенные лица.

"Мы начнем с этих категорий, а со временем перечень может быть расширен", — отметил глава комитета.

Рынок недвижимости без коррупции

Запуск масштабной жилищной программы должен изменить и саму отрасль. Банки должны кредитовать прозрачно, зарплаты выплачиваться официально, а коррупционные практики — исчезнуть.

"Эта программа несовместима с коррупционной составляющей", — подчеркнул Гетманцев.

Он напомнил, что до полномасштабной войны сотни тысяч семей жили в аренде или коммуналках. После вторжения ситуация только обострилась из-за миллионов ВПЛ и разрушенных домов. Поэтому доступное жилье должно стать одной из главных целей послевоенного восстановления.

Ранее мы рассказывали, что в Украине подорожала аренда и покупка комнат в квартирах. А также, что в некоторых городах покупка жилья стала выгоднее аренды.

недвижимость Даниил Гетманцев жилье купить квартиру квартира
Катерина Балаева - редактор
Автор:
Катерина Балаева
