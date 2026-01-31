Квартиры для украинцев — как государство может обеспечить жильем миллион семей

Государство может дать жилье миллиону семей — Гетманцев сказал, что нужно
Вопрос жилья после достижения мира станет одним из ключевых для Украины. Государство потенциально способно обеспечить квартирами около миллиона семей.
Но речь идет не о быстром решении, а о долгосрочной национальной программе, пояснил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.
"Мы считаем, что можем обеспечить примерно 1 миллион семей квартирами. Бесспорно, это программа многолетняя", — подчеркнул он.
Государственная программа жилья после войны
Инициатива должна выйти за пределы одного министерства и стать общим делом государства и общин. Местные власти, по замыслу, будут участвовать через предоставление земли и подведение инфраструктуры.
"Это общенациональная идея, где есть экономическая, социальная и местная составляющие", — пояснил Гетманцев.
Финансирование жилья для украинцев
Источники средств планируют диверсифицировать, чтобы программа была устойчивой во времени. Среди них:
- финансовая помощь международных партнеров;
- средства от детенизации экономики;
- банковское кредитование;
- облигации внутреннего государственного займа.
По словам Гетманцева, часть ресурсов направят через национальное учреждение развития.
Доступное жилье под 3%
Отдельный проект предусматривает ипотеку под 3% на 25 лет для социально незащищенных категорий. Среди них:
- военные;
- медики и учителя;
- многодетные семьи;
- внутренне перемещенные лица.
"Мы начнем с этих категорий, а со временем перечень может быть расширен", — отметил глава комитета.
Рынок недвижимости без коррупции
Запуск масштабной жилищной программы должен изменить и саму отрасль. Банки должны кредитовать прозрачно, зарплаты выплачиваться официально, а коррупционные практики — исчезнуть.
"Эта программа несовместима с коррупционной составляющей", — подчеркнул Гетманцев.
Он напомнил, что до полномасштабной войны сотни тысяч семей жили в аренде или коммуналках. После вторжения ситуация только обострилась из-за миллионов ВПЛ и разрушенных домов. Поэтому доступное жилье должно стать одной из главных целей послевоенного восстановления.
