Квартиры для украинцев — как государство может обеспечить жильем миллион семей

Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Вопрос жилья после достижения мира станет одним из ключевых для Украины. Государство потенциально способно обеспечить квартирами около миллиона семей.

Но речь идет не о быстром решении, а о долгосрочной национальной программе, пояснил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

"Мы считаем, что можем обеспечить примерно 1 миллион семей квартирами. Бесспорно, это программа многолетняя", — подчеркнул он.

Государственная программа жилья после войны

Инициатива должна выйти за пределы одного министерства и стать общим делом государства и общин. Местные власти, по замыслу, будут участвовать через предоставление земли и подведение инфраструктуры.

"Это общенациональная идея, где есть экономическая, социальная и местная составляющие", — пояснил Гетманцев.

Финансирование жилья для украинцев

Источники средств планируют диверсифицировать, чтобы программа была устойчивой во времени. Среди них:

финансовая помощь международных партнеров;

средства от детенизации экономики;

банковское кредитование;

облигации внутреннего государственного займа.

По словам Гетманцева, часть ресурсов направят через национальное учреждение развития.

Доступное жилье под 3%

Отдельный проект предусматривает ипотеку под 3% на 25 лет для социально незащищенных категорий. Среди них:

военные;

медики и учителя;

многодетные семьи;

внутренне перемещенные лица.

"Мы начнем с этих категорий, а со временем перечень может быть расширен", — отметил глава комитета.

Рынок недвижимости без коррупции

Запуск масштабной жилищной программы должен изменить и саму отрасль. Банки должны кредитовать прозрачно, зарплаты выплачиваться официально, а коррупционные практики — исчезнуть.

"Эта программа несовместима с коррупционной составляющей", — подчеркнул Гетманцев.

Он напомнил, что до полномасштабной войны сотни тысяч семей жили в аренде или коммуналках. После вторжения ситуация только обострилась из-за миллионов ВПЛ и разрушенных домов. Поэтому доступное жилье должно стать одной из главных целей послевоенного восстановления.

