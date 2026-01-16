єОселя чи оренда квартири — де вигідніше купити житло у 2026 році

Хлопчик та жінка з коробками. Фото: Freepik

Ще кілька років тому купівля квартири в іпотеку майже завжди означала значно вищі щомісячні витрати, ніж оренда. У 2026 році ситуація поступово змінюється. Державна програма "єОселя" для однокімнатних квартир у низці міст уже пропонує платіж, який не лише наблизився до орендного, а інколи навіть став нижчим.

За даними аналітиків порталу ЛУН, різниця між орендою та купівлею скорочується по всій країні. Це формує нову логіку вибору житла — особливо для тих, хто планує залишатися в Україні надовго.

"Замість щомісячної орендної плати сплачувати іпотеку за власне житло — мрія чи економічна фантазія? Здебільшого все ж фантазія, але є виняток — єОселя для невеликих квартир", — зазначає бренд та бізнес директор ЛУН Денис Суділковський.

Де вигідно взяти іпотеку єОселя

Найбільш приголомшливі результати демонструють західні області. Тут орендні ставки тримаються на високому рівні через великий попит, тоді як ціни на купівлю житла в межах пільгових лімітів дозволяють суттєво економити.

Якщо ви живете у Франківську чи Луцьку, ви буквально переплачуєте за право жити в чужій квартирі, замість того, щоб інвестувати у свою.

Міста, де власне житло дешевше за оренду:

Івано-Франківськ: оренда коштує 15 000 грн, а свій куточок через єОселю — всього 9 570 грн (економія понад 5 000 грн);

Тернопіль: за оренду віддасте 11 500 грн, тоді як іпотечний платіж складе лише 6 780 грн;

Черкаси: вигода очевидна — 8 410 грн за кредит проти 12 300 грн за оренду;

Вінниця: платіж за програмою складає 10 500 грн, що на 3 500 грн менше за оренду.

єОселя та оренда у західних містах. Графіка: ЛУН

Як працює єОселя в Києві

Столиця завжди була найскладнішим ринком, але зараз ми спостерігаємо історичний момент — повне зрівняння цифр.

Орендувати середню однокімнатну квартиру в Києві сьогодні коштує близько 17 000 грн. Водночас платіж за власні квадратні метри за державною програмою становить 16 400 грн.

Фактично, різниця зникла. Вибір стоїть лише за наявністю першого внеску та бажанням "пустити коріння".

єОселя та оренда у містах. Графіка: ЛУН

"Пільгова державна іпотечна програма має ряд обмежень, щоб унеможливити покупку дорогого чи преміального житла і в першу чергу націлена на людей зі стабільним, трохи вищим за середній доходом та бажанням "закорінитись" в Україні маючи власне житло", — підкреслює Суділковський.

Скільки коштує оренда квартири в Україні

У центральних та східних областях ситуація дещо інша, але динаміка вражає. Раніше прірва між орендою та кредитом була величезною, а зараз вона скоротилася до кількох сотень гривень.

Наприклад, в Одесі ви заплатите за оренду 10 000 грн, а за своє житло — 10 400 грн. Така символічна різниця робить купівлю максимально логічним кроком.

єОселя та оренда у центрі. Графіка: ЛУН

Порівняння витрат у різних регіонах:

Дніпро: оренда — 10 000 грн, іпотека — 12 000 грн;

Житомир: оренда — 11 000 грн, іпотека — 12 100 грн;

Кропивницький: тут іпотека навіть вигідніша — 5 720 грн проти 9 000 грн оренди;

Суми та Запоріжжя: різниця між варіантами становить лише 130-350 грн на місяць.

Де найменші платежі за єОселею. Графіка: ЛУН

Ринок входить у фазу, коли власне житло знову стає реальною альтернативою оренді.

"Ми бачимо чіткий тренд: різниця між орендою та купівлею скорочується, а в частині міст купівля вже стала дешевшою", — зазначають аналітики ЛУН.

Що ще варто знати українцям

Як розповів голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер (оператор єОселі) в інтерв’ю Новини.LIVE, програма не є тимчасовим проєктом.

"Ця програма буде з нами на десятиліття. Це затверджено в нашій стратегії", — наголосив він.

Таким чином єОселя розглядається як постійний елемент житлової політики держави, а не разова антикризова ініціатива.

Раніше ми розповідали, яку саме нерухомість не можна придбати за програмою "єОселя". А також, які додаткові платежі треба врахувати при оформленні пільгової іпотеки.