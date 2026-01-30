Ціни на оренду та купівлю кімнат в Україні — як змінились та чого очікувати

Жінка у кімнаті з коробками. Фото: Freepik

Кімнати залишаються найдоступнішим форматом житла як для оренди, так і для купівлі. Середня ціна довгострокової оренди кімнати в Україні становить 4 тис. грн і зросла за місяць вона на 14%. Водночас ринок демонструє скорочення пропозиції та помірне зниження активності орендарів, що створює нові дисбаланси між регіонами.

За даними OLX Нерухомість, у грудні 2025 року кількість оголошень зменшилась на 5%, а відгуків — на 12%. Це свідчить про обережнішу поведінку користувачів і зміну пріоритетів у виборі житла.

Реклама

Читайте також:

Ціни на оренду кімнат в Україні

Найшвидше зростання вартості оренди зафіксовано у містах, наближених до зони бойових дій. У Миколаєві, Сумах і Харкові медіанні ціни зросли на 20-25% і досягли 2,4–2,5 тис. грн. У західних та північних містах ріст був стриманішим — близько 15%.

Найдорожчими для оренди кімнат залишаються:

Ужгород — 6 тис. грн;

Львів — 5 тис. грн;

Київ — 4,2 тис. грн.

Зниження вартості зафіксовано лише у Херсоні та Чернігові, що пов’язано з локальними факторами безпеки та попиту.

Ціни на купівлю кімнат в Україні

Медіанна ціна купівлі кімнати в Україні у грудні 2025 року сягнула 442 тис. грн, що на 11% більше, ніж рік тому. Пропозиція скоротилася на 8%, тоді як інтерес покупців майже не змінився.

Найактивніше дорожчали кімнати у західних обласних центрах, де попит підтримується внутрішньою міграцією та обмеженою кількістю бюджетного житла. Водночас у частині центральних і східних міст зафіксовано незначне зниження цін.

Попри загальне зниження попиту, медіанні ціни продовжують зростати, зазначають аналітики OLX Нерухомість.

Що ще варто знати українцям

Як розповіла рієлторка Марина Куць у коментарі журналістці Новини.LIVE Насті Рейн, у 2026 році попит на нерухомість залишиться впевнено високим. Попри певну нестабільність, спричинену повноцінним відновленням роботи реєстрів та ринковою активністю, сектор демонструє стійкість.

"В сегменті оренди також спостерігається перевищення попиту над пропозицією в багатьох регіонах, що створює конкуренцію серед орендарів та стимулює зростання орендних ставок, особливо в обласних центрах", — зазначила Куць.

Щодо первинного ринку, то експертка очікує лише поступове зростання кількості нових об'єктів протягом року.

Раніше ми розповідали, який поверх уникають покупці квартир в Україні. А також, які угоди з нерухомістю можуть заблокувати у 2026 році.