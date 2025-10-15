Держава компенсуватиме ВПО більшу частину вартості іпотеки — як отримати житло за єОселею

Багатоповерхівка у Києві. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році українці, які втратили житло через війну, отримають реальний шанс придбати власну оселю. В проєкті держбюджету передбачено 15 млрд грн на програму "єОселя", і головними її бенефіціарами стануть внутрішньо переміщені особи (ВПО). Держава компенсуватиме більшу частину витрат, аби участь у програмі стала доступнішою навіть для тих, хто раніше не міг дозволити собі кредит.

Згідно з поясненнями голови парламентського Комітету з питань регіонального розвитку Олени Шуляк, держава оплатить 70% першого внеску за житло, вартість якого не перевищує 2 млн грн. Це означає, що переселенцю потрібно буде сплатити лише 120 тис. грн, тоді як раніше сума сягала 400 тис.

"Якщо держава сплатить 70% від першого внеску, для ВПО залишиться лише 120 тисяч гривень. Це зробить програму значно доступнішою і збільшить кількість переселенців, які зможуть придбати житло", — зазначила Шуляк.

Крім того, держава компенсує 70% процентної ставки у перший рік кредиту (але не більше 150 тис. грн на рік) та сплатить разову банківську комісію у розмірі 40 тис. грн.

Скільки грошей держава виділила на програму

У проєкті держбюджету-2026 на програми "єВідновлення", "єОселя" та житло для ВПО загалом передбачено 36 млрд грн, із яких 15 млрд грн — саме на пільгову іпотеку. Програму планують постійно докапіталізовувати, щоб забезпечити стабільність її роботи.

"Ми очікуємо, що кількість учасників програми суттєво зросте. Раніше через складні умови участі переселенців було лише кілька сотень, тепер їх уже близько тисячі", — повідомила нардепка.

Де українці найчастіше купують житло за єОселею

Найбільше кредитів за програмою оформлено у Київській області — понад 5,7 тис. Далі йде Київ із 4,4 тис. угод. Львівська, Івано-Франківська та Одеська області демонструють активне зростання попиту.

"Ми бачимо, що столиця більше не є лідером за кількістю охочих придбати житло. Люди обирають регіони, де безпечніше та доступніше", — прокоментувала Шуляк.

Як програма допомагає будівельному ринку

Пільгова іпотека стала не лише соціальною підтримкою, а й інструментом відновлення будівельної галузі. Через війну багато компаній збанкрутували, а третина житлових об’єктів, розпочатих у 2022 році, так і не були завершені.

"єОселя" підтримала девелоперів у найскладніший момент. У деяких компаній до 25% продажів нині забезпечує саме ця програма", — пояснила Шуляк.

