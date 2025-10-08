Іпотека за єОселею — який дохід треба мати, щоб узгодили кредит на житло

Жінка та чоловік вивчають документ. Фото: Freepik

Програма "єОселя" — це державна ініціатива в Україні, спрямована на полегшення доступу до власного житла через пільгову іпотеку. Вона діє вже 3 роки і передбачає знижені ставки — 3 % або 7 % річних на перші 10 років, з подальшим підвищенням (до 6 % чи 10 %) для різних категорій позичальників.

Як зазначено на сайті компанії "Укрфінжитло", учасниками можуть стати громадяни України віком від 18 до 70 років (на момент погашення) з офіційним доходом і без власного житла (або житлом, площа якого менша від встановлених норм — 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї).

До пільгових категорій, які можуть отримати мінімальну ставку (3 %), належать, зокрема, медики, педагоги, науковці, військовослужбовці та інші, за умови, що їхня зайнятість — у державному чи комунальному секторі.

Умови кредиту

Щоб розпочати участь у програмі, потрібно виконати такі ключові умови:

Перший внесок: зазвичай 20 % вартості житла. Для молоді (до 25 років) можливий внесок у розмірі 10 %. Строк кредиту: до 20 років (240 місяців). Для пільгових категорій — 3 % річних перші десять років; з 11-го року ставка зростає до 6 %. Для інших громадян — 7 % перші десять років; з 11-го — 10 %. Обмеження площі: квартира не може перевищувати норму 52,5 кв. м + 21 кв. м на кожного члена сім’ї. Комісії та витрати: одноразова комісія — до 1 % від суми кредиту; страхові платежі (0,25 % або до 1,25 % залежно від умов). Обмеження за віком та наявністю житла: не мати у власності житла, що перевищує норми; не брати участь у інших державних програмах з житлом.

Який дохід має бути, щоб погодили кредит

Головне питання — який дохід потрібно, щоби банк погодив заявку. За словами начальниці управління по роботі з партнерами "Глобус Банку" Катерини Личаної, якщо сукупний місячний дохід родини з двох осіб складає від 40 000 грн, і родина готова внести мінімальний перший внесок у 20 %, банки, за її словами, не відмовлять у кредиті, а надана сума буде достатньою для купівлі житла вартістю близько 2,1 млн грн.

Середня сума кредиту за програмою становить близько 1,65 млн грн. За такої суми максимальний платіж у перший місяць становитиме орієнтовно 11 000 грн (основна частина + відсотки), і згодом платіж зменшуватиметься.

Якщо квартира коштує 2 000 000 грн і треба внести 20 % першого внеску — це 400 000 грн власних коштів, які потрібно мати готовими.

Чинники, що впливають на рішення банку

Банки можуть враховувати сукупний дохід сім’ї, не лише заявника; доходи батьків чи поручителів можуть бути враховані, якщо ті погоджуються виступити поручителями.

"Важливо, щоб щомісячний платіж не перевищував певну частку доходу сім’ї (наприклад, близько 30 %) — це загальна банківська практика для кредитоспроможності", — наголошує Личана.

Якщо доходи низькі, банк може відмовити або запропонувати меншу суму кредиту.

Приклади розрахунку іпотеки за "єОселею"

Якщо вартість житла 2 000 000 грн, перший внесок становить 400 000 грн, кредит — 1,6 млн грн. Перший місячний платіж може бути 11 000 грн (за ставкою 3 %).

Банки зазвичай готові надавати кредити до 2 млн грн за стандартними умовами, каже Личана.

Якщо людина молода (до 25 років), то можливий перший внесок 10 %, що знижує стартовий бар’єр.

Водночас на вторинному ринку житло має бути здане в експлуатацію не більше ніж 3 або 10 років (залежно від категорії).

Таким чином, щоб взяти кредит за програмою "єОселя", потрібно мати сумарний дохід родини (або з поручителями) щонайменше 40 000 грн щомісяця.

Також потрібно підготувати перший внесок — від 20 % вартості житла (чи 10 % для молодих). Для пільгових категорій (медики, педагоги, військові) діє ставка 3 % на перші 10 років, потім 6 %.

Як повідомлялось, щоб придбати житло за "єОселею", необхідно чітко розуміти вимоги до об’єкта нерухомості. Програма має обмеження щодо типу, року побудови та площі квартири, які можна купити.

Також ми розповідали, що голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев критикує програму "єОселя", заявляючи, що вона не допомагає тим, хто найбільше потребує житла.