Государство будет компенсировать ВПЛ большую часть стоимости ипотеки — как получить жилье по єОселе

В 2026 году украинцы, которые потеряли жилье из-за войны, получат реальный шанс приобрести собственное жилье. В проекте госбюджета предусмотрено 15 млрд грн на программу "єОселя", и главными ее бенефициарами станут внутренне перемещенные лица (ВПЛ). Государство будет компенсировать большую часть расходов, чтобы участие в программе стало более доступным даже для тех, кто раньше не мог позволить себе кредит.

Согласно пояснениям председателя парламентского Комитета по вопросам регионального развития Елены Шуляк, государство оплатит 70% первого взноса за жилье, стоимость которого не превышает 2 млн грн. Это означает, что переселенцу нужно будет оплатить лишь 120 тыс. грн, тогда как раньше сумма достигала 400 тыс.

"Если государство оплатит 70% от первого взноса, для ВПЛ останется только 120 тысяч гривен. Это сделает программу значительно доступнее и увеличит количество переселенцев, которые смогут приобрести жилье", — отметила Шуляк.

Кроме того, государство компенсирует 70% процентной ставки в первый год кредита (но не более 150 тыс. грн в год) и оплатит разовую банковскую комиссию в размере 40 тыс. грн.

Сколько денег государство выделило на программу

В проекте госбюджета-2026 на программы "єВідновлення", "єОселя" и жилье для ВПЛ в целом предусмотрено 36 млрд грн, из которых 15 млрд грн — именно на льготную ипотеку. Программу планируют постоянно докапитализировать, чтобы обеспечить стабильность ее работы.

"Мы ожидаем, что количество участников программы существенно возрастет. Ранее из-за сложных условий участия переселенцев было всего несколько сотен, теперь их уже около тысячи", — сообщила нардеп.

Где украинцы чаще всего покупают жилье по єОселе

Больше всего кредитов по программе оформлено в Киевской области — более 5,7 тыс. Далее следует Киев с 4,4 тыс. сделок. Львовская, Ивано-Франковская и Одесская области демонстрируют активный рост спроса.

"Мы видим, что столица больше не является лидером по количеству желающих приобрести жилье. Люди выбирают регионы, где безопаснее и доступнее", — прокомментировала Шуляк.

Как программа помогает строительному рынку

Льготная ипотека стала не только социальной поддержкой, но и инструментом восстановления строительной отрасли. Из-за войны многие компании обанкротились, а треть жилых объектов, начатых в 2022 году, так и не были завершены.

"єОселя" поддержала девелоперов в самый сложный момент. У некоторых компаний до 25% продаж сейчас обеспечивает именно эта программа", — пояснила Шуляк.

Как сообщалось, для получения ипотеки по государственной программе "єОселя" необходимо соответствовать требованиям по минимальному ежемесячному доходу.

Также мы рассказывали, что следует заранее определить, какие доступные для приобретения квартиры соответствуют условиям программы "єОселя".