Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Ринок нерухомості Обмеження не тільки в ціні — які квартири дають за єОселею

Обмеження не тільки в ціні — які квартири дають за єОселею

Ua ru
Дата публікації: 6 жовтня 2025 14:32
Яку квартиру можна взяти під єОселю — умови та вимоги у 2025 році
Новобудови у Києві. Фото: Новини.LIVE

Державна програма "єОселя" продовжує залишатися найпопулярнішим способом отримати власне житло для українців. Пільгові кредити з фіксованими ставками 3%, 6%, 7% і 10% відкрили можливість придбати квартиру тим, хто раніше не міг собі дозволити іпотеку через високі банківські відсотки. Але щоб скористатися підтримкою держави, потрібно знати, яку саме квартиру дозволено купити за цією програмою.

"єОселя" створена для того, щоб зробити купівлю житла реальною навіть для молодих сімей, військових, освітян чи медиків, зазначається на сайті компанії "Укрфінжитло", яка реалізує програму. Держава компенсує частину ставки банкам, завдяки чому позичальники отримують кредити за мінімальними відсотками.

Реклама
Читайте також:

Основні умови мають такий вигляд:

  • ставка — 3% або 6% для пільгових категорій, 7% або 10% для всіх інших;
  • термін кредиту — до 20 років;
  • початковий внесок — від 10% для молоді до 20% для решти позичальників;
  • фіксована ставка — лише в гривні, без валютних ризиків;
  • банк — лише серед учасників програми, схвалених державою.

Таким чином, програма дає шанс отримати нове житло з мінімальними перепонами, навіть якщо раніше банки відмовляли через високий поріг входу.

Вимоги до житла за "єОселею"

Під пільгове кредитування підпадають такі варіанти:

  • готові квартири у багатоквартирних будинках;
  • квартири у новобудовах, що ще зводяться (покупка майнових прав);
  • житло, введене в експлуатацію не більше ніж 10 років тому;
  • для іпотеки під 7% (10%) — будинки, здані в експлуатацію не більш як три роки тому.

Також існують географічні обмеження. Житло має бути розташоване на території України, але не на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій.

Площа квартири для програми "єОселя"

Площа майбутньої оселі визначається складом родини. Програма встановлює базову норму — 52,5 кв. м на одну особу. Далі додається по 21 кв. м за кожного наступного члена сім’ї.

Наприклад:

  • один заявник — до 52,5 кв. м;
  • подружжя з однією дитиною — до 94,5 кв. м;
  • сім’я з двома дітьми — до 115,5 кв. м.

Якщо квартира більша, банк видасть кредит лише на площу в межах норми, а решту вартості потрібно покрити власним коштом. Такий підхід допомагає зберегти баланс між доступністю та реальними фінансовими можливостями сімей.

Де дозволено купувати квартиру за "єОселею"

Програма охоплює всі регіони України, окрім небезпечних. Найбільший попит спостерігається у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Також популярні менші міста, де вартість квадратного метра нижча.

Орієнтовна максимальна ціна житла розраховується за середньою собівартістю будівництва, яку визначає Мінрегіон, помноженою на коефіцієнт:

  • 2,5 — Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків;
  • 2,0 — обласні центри та великі міста до 15 км від них;
  • 1,75 — міста з населенням 100-300 тис. осіб;
  • 1,0 — усі інші населені пункти.

Якщо знайдене житло дорожче, ніж дозволяє коефіцієнт, його все одно можна придбати — але покупець має сплатити різницю самостійно.

Яку квартиру обирають найчастіше

Найчастіше українці обирають однокімнатні та двокімнатні квартири площею до 70 кв. м у новобудовах або житлі, зданому не більше десяти років тому. Молоді пари віддають перевагу квартирам у нових житлових комплексах з розвиненою інфраструктурою, а родини з дітьми — у спокійних районах або передмістях, де вартість нижча.

Середній розмір кредиту за програмою "єОселя" сьогодні становить від 1,5 до 2,5 млн грн, залежно від міста та типу житла.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що програма "єОселя" не виправдовує свого призначення для найуразливіших категорій громадян, як-от переселенці, військові та вчителі, які найбільше потребують житла. Замість них, пільгові кредити нерідко отримують особи, які вже мають фінансову стабільність, що вказує на хибну пріоритетність програми.

Також ми розповідали, що продаж квартир за житловий сертифікат став актуальною можливістю в Україні, виникнувши як частина державної програми компенсації власникам, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів РФ. Ця система дозволяє власникам реалізувати своє майно покупцям, які використовують для розрахунку не гроші, а саме цей сертифікат.

нерухомість житло єОселя купити квартиру квартира
Катерина Балаєва - редактор
Автор:
Катерина Балаєва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації