Яку квартиру можна взяти під єОселю — умови та вимоги у 2025 році

Державна програма "єОселя" продовжує залишатися найпопулярнішим способом отримати власне житло для українців. Пільгові кредити з фіксованими ставками 3%, 6%, 7% і 10% відкрили можливість придбати квартиру тим, хто раніше не міг собі дозволити іпотеку через високі банківські відсотки. Але щоб скористатися підтримкою держави, потрібно знати, яку саме квартиру дозволено купити за цією програмою.

"єОселя" створена для того, щоб зробити купівлю житла реальною навіть для молодих сімей, військових, освітян чи медиків, зазначається на сайті компанії "Укрфінжитло", яка реалізує програму. Держава компенсує частину ставки банкам, завдяки чому позичальники отримують кредити за мінімальними відсотками.

Основні умови мають такий вигляд:

ставка — 3% або 6% для пільгових категорій, 7% або 10% для всіх інших;

термін кредиту — до 20 років;

початковий внесок — від 10% для молоді до 20% для решти позичальників;

фіксована ставка — лише в гривні, без валютних ризиків;

банк — лише серед учасників програми, схвалених державою.

Таким чином, програма дає шанс отримати нове житло з мінімальними перепонами, навіть якщо раніше банки відмовляли через високий поріг входу.

Вимоги до житла за "єОселею"

Під пільгове кредитування підпадають такі варіанти:

готові квартири у багатоквартирних будинках;

квартири у новобудовах, що ще зводяться (покупка майнових прав);

житло, введене в експлуатацію не більше ніж 10 років тому;

для іпотеки під 7% (10%) — будинки, здані в експлуатацію не більш як три роки тому.

Також існують географічні обмеження. Житло має бути розташоване на території України, але не на тимчасово окупованих територіях чи в зонах бойових дій.

Площа квартири для програми "єОселя"

Площа майбутньої оселі визначається складом родини. Програма встановлює базову норму — 52,5 кв. м на одну особу. Далі додається по 21 кв. м за кожного наступного члена сім’ї.

Наприклад:

один заявник — до 52,5 кв. м;

подружжя з однією дитиною — до 94,5 кв. м;

сім’я з двома дітьми — до 115,5 кв. м.

Якщо квартира більша, банк видасть кредит лише на площу в межах норми, а решту вартості потрібно покрити власним коштом. Такий підхід допомагає зберегти баланс між доступністю та реальними фінансовими можливостями сімей.

Де дозволено купувати квартиру за "єОселею"

Програма охоплює всі регіони України, окрім небезпечних. Найбільший попит спостерігається у Києві, Львові, Харкові, Дніпрі та Одесі. Також популярні менші міста, де вартість квадратного метра нижча.

Орієнтовна максимальна ціна житла розраховується за середньою собівартістю будівництва, яку визначає Мінрегіон, помноженою на коефіцієнт:

2,5 — Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків;

2,0 — обласні центри та великі міста до 15 км від них;

1,75 — міста з населенням 100-300 тис. осіб;

1,0 — усі інші населені пункти.

Якщо знайдене житло дорожче, ніж дозволяє коефіцієнт, його все одно можна придбати — але покупець має сплатити різницю самостійно.

Яку квартиру обирають найчастіше

Найчастіше українці обирають однокімнатні та двокімнатні квартири площею до 70 кв. м у новобудовах або житлі, зданому не більше десяти років тому. Молоді пари віддають перевагу квартирам у нових житлових комплексах з розвиненою інфраструктурою, а родини з дітьми — у спокійних районах або передмістях, де вартість нижча.

Середній розмір кредиту за програмою "єОселя" сьогодні становить від 1,5 до 2,5 млн грн, залежно від міста та типу житла.

Раніше голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що програма "єОселя" не виправдовує свого призначення для найуразливіших категорій громадян, як-от переселенці, військові та вчителі, які найбільше потребують житла. Замість них, пільгові кредити нерідко отримують особи, які вже мають фінансову стабільність, що вказує на хибну пріоритетність програми.

Також ми розповідали, що продаж квартир за житловий сертифікат став актуальною можливістю в Україні, виникнувши як частина державної програми компенсації власникам, чиє житло було зруйноване внаслідок обстрілів РФ. Ця система дозволяє власникам реалізувати своє майно покупцям, які використовують для розрахунку не гроші, а саме цей сертифікат.