Девід Бекхем за допомоги одного елемента змінив кухню без ремонту (фото)

Девід Бекхем на футбольному полі. Фото: davidbeckham/Instagram

Замість складних перепланувань і дорогого мармуру у 2026-й ми заходимо з курсом на прагматизм. Найкраще це ілюструє оновлення на кухні Девіда Бекхема: там з’явився фартух із нержавіючої сталі. Це якраз той випадок, коли одна деталь повністю "перезбирає" інтер’єр, не вимагаючи розгрому всього приміщення.

Ми звикли бачити нержавійку лише в ресторанах, але зараз вона масово перекочовує у квартири, повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

У Бекхема метал круто спрацював на контрасті: він "заспокоює" грубу цеглу та старе дерево, додаючи простору чіткості.

"Нержавіюча сталь природно вписується в індустріальний стиль і додає кухні професійного характеру без складних змін", — зазначає експерт Майкл Гартел.

Кухня Девіда Бекхема. Фото: davidbeckham/Instagram

Як зробити кухню як у ресторані вдома

Головна ідея — не переборщити. Якщо закатати в метал усе підряд, вийде операційна, а не затишна оселя. Дизайнери радять діяти точково, і фартух тут — ідеальна точка входу.

"Люди більше не хочуть повністю індустріальні кухні. Вони додають метал як акцент, щоб отримати сучасний вигляд без відчуття "комерційності", — пояснює дизайнер Максим Саучанка.

Переваги нержавіючої сталі на кухні

Чому всі раптом про неї згадали? Бо це зручно. Тут немає затірки та швів, як у плитці, де вічно осідає жир. Достатньо одного руху ганчіркою, і поверхня знову як нова.

"Це не універсальне рішення для всього, але воно значно простіше в догляді і завжди виглядає акуратно", — додає Саучанка.



Як оновити кухню без ремонту

Сталевий лист — це розумний компроміс. Його монтаж обійдеться в рази дешевше за нову стільницю чи гарнітур, а візуальний ефект буде миттєвим. Якщо хочеться почати з малого, спробуйте додати металеву полицю або замінити фурнітуру.

Зрештою, досвід 2026 року вчить нас: крутий дизайн — це не завжди про мільйони, іноді це просто про одне влучне рішення.

Як повідомлялось, дизайнери зацікавилися кухнею Різ Візерспун не через пафос, а завдяки продуманому стилю шейкер, де панує повний лад і лаконічність. Родзинкою інтер’єру стала ретельна організація простору: замість звичних полиць тут безліч компактних шухлядок під кожну дрібницю. Це чудовий приклад того, як функціональність і прості форми роблять приміщення стильним без зайвої розкоші.

Також ми розповідали, що кухня Кім Кардашʼян у Гайден-Гіллз, створена в дуеті з Акселем Вервордтом, стала справжнім маніфестом глибокого та виразного мінімалізму. Цей інтер’єр майстерно доводить, що лаконічність і спокійна палітра можуть виглядати гостромодно, якщо додати їм правильної фактури та об'єму.