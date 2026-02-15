Кухня Кім Кардаш'ян — за допомогою чого зірка "оживила" простір (фото)

Кім Кардашян. Фото: Reuters

Кухня у будинку Кім Кардашян в Гайден Хілс доводить що мінімалізм може виглядати актуально і глибоко. Простір створений разом із легендарним бельгійським дизайнером Акселем Вервордтом став прикладом того як нейтральна палітра здатна "зазвучати" по новому.

Кремові стіни тут не здаються пласкими, розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання Homes & Gardens.

Реклама

Читайте також:

Їх підтримують текстурні поверхні з ефектом грубої штукатурки, натуральна фактура дерева та стримані чорні акценти. Навіть звичні відтінки крему, дерева і чорного виглядають інакше завдяки багатошаровості.

Як оживити кремову кухню світлом

Головний прийом зірки — тепле підсвічування під навісними полицями. Воно не просто освітлює, а формує атмосферу.

"Перевага підсвічування під шафами в тому що воно створює новий шар світла і додає простору глибини та настрою", — пояснює експертка зі світла Рейчел Морріс.

За її словами, таке рішення одночасно працює як декоративне і як функціональне освітлення для робочих поверхонь.

У кухні Кім це підсвічування підкреслює колекцію кремової кераміки, роблячи її частиною дизайну.

Кухня Кім Кардашян. Фото: kimkardashian/Instagram

Біофільний дизайн у кухні Кім Кардашян

Другий ключовий елемент — дерев’яна стеля з виразною природною текстурою. Саме вона додає простору тепла, якого часто бракує мінімалізму.

"Біофільний дизайн — це не просто додати зелень. Дерево інстинктивно поєднує людину з природою. Воно створює простір що відчувається живим і збалансованим", — зазначає фахівець із матеріалів Омар Штольцфус.

У підсумку кухня об’єднує:

тепле багаторівневе освітлення;

натуральне дерево;

глибокі текстури;

контраст чорних деталей.

Цей інтер’єр показує перспективний напрям: нейтральна база залишиться актуальною, але майбутнє — за фактурою, світлом і природними матеріалами. Саме так класична палітра перетворюється на сучасну елегантність із відчуттям тепла.

Як повідомлялось, кухня Селени Гомес на перший погляд здається типовим зразком білої класики з мармуровими стільницями та ідеальним ладом. Проте вона не виглядає бездушною чи надто "лікарняною", і весь фокус тут криється у вдало підібраній фурнітурі.

Також ми розповідали, що біла кухня часто балансує між ідеальною чистотою та незатишною "стерильністю". Проте Тейлор Лотнер показав, як уникнути ефекту лікарні: варто лише додати цікавих фактур замість нудних гладких фасадів.