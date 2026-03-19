Дэвид Бекхэм с помощью одного элемента изменил кухню без ремонта (фото)

Дэвид Бекхэм с помощью одного элемента изменил кухню без ремонта (фото)

Дата публикации 19 марта 2026 17:05
Дэвид Бекхэм на футбольном поле. Фото: davidbeckham/Instagram

Вместо сложных перепланировок и дорогого мрамора в 2026-й мы заходим с курсом на прагматизм. Лучше всего это иллюстрирует обновление на кухне Дэвида Бекхэма: там появился фартук из нержавеющей стали. Это как раз тот случай, когда одна деталь полностью "перебирает" интерьер, не требуя разгрома всего помещения.

Мы привыкли видеть нержавейку только в ресторанах, но сейчас она массово перекочевывает в квартиры, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

У Бекхэма металл круто сработал на контрасте: он "успокаивает" грубый кирпич и старое дерево, добавляя пространству четкости.

"Нержавеющая сталь естественно вписывается в индустриальный стиль и добавляет кухне профессиональный характер без сложных изменений", 
— отмечает эксперт Майкл Гартел.

Девід Бекхем за допомоги одного елемента змінив кухню без ремонту (фото) - фото 1
Кухня Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/Instagram

Как сделать кухню как в ресторане дома

Главная идея  не переборщить. Если закатать в металл все подряд, получится операционная, а не уютный дом. Дизайнеры советуют действовать точечно, и фартук здесь  идеальная точка входа.

"Люди больше не хотят полностью индустриальные кухни. Они добавляют металл как акцент, чтобы получить современный вид без ощущения "коммерции", объясняет дизайнер Максим Саучанка.

Преимущества нержавеющей стали на кухне

Почему все вдруг о ней вспомнили? Потому что это удобно. Здесь нет затирки и швов, как в плитке, где вечно оседает жир. Достаточно одного движения тряпкой, и поверхность снова как новая.

"Это не универсальное решение для всего, но оно значительно проще в уходе и всегда выглядит аккуратно",  добавляет Саучанка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Как обновить кухню без ремонта

Стальной лист  это разумный компромисс. Его монтаж обойдется в разы дешевле новой столешницы или гарнитура, а визуальный эффект будет мгновенным. Если хочется начать с малого, попробуйте добавить металлическую полку или заменить фурнитуру.

В конце концов, опыт 2026 года учит нас: крутой дизайн это не всегда о миллионах, иногда это просто об одном метком решении.

Как сообщалось, дизайнеры заинтересовались кухней Риз Уизерспун не из-за пафоса, а благодаря продуманному стилю шейкер, где царит полный порядок и лаконичность. Изюминкой интерьера стала тщательная организация пространства: вместо привычных полок здесь множество компактных ящичков под каждую мелочь. Это отличный пример того, как функциональность и простые формы делают помещение стильным без лишней роскоши.

Также мы рассказывали, что кухня Ким Кардашьян в Хайден-Хиллз, созданная в дуэте с Акселем Вервордтом, стала настоящим манифестом глубокого и выразительного минимализма. Этот интерьер мастерски доказывает, что лаконичность и спокойная палитра могут выглядеть остромодно, если добавить им правильной фактуры и объема.

Катерина Балаева - редактор, обозреватель рынка недвижимости
Катерина Балаева
