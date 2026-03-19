Дэвид Бекхэм с помощью одного элемента изменил кухню без ремонта (фото)

Дэвид Бекхэм на футбольном поле. Фото: davidbeckham/Instagram

Вместо сложных перепланировок и дорогого мрамора в 2026-й мы заходим с курсом на прагматизм. Лучше всего это иллюстрирует обновление на кухне Дэвида Бекхэма: там появился фартук из нержавеющей стали. Это как раз тот случай, когда одна деталь полностью "перебирает" интерьер, не требуя разгрома всего помещения.

Мы привыкли видеть нержавейку только в ресторанах, но сейчас она массово перекочевывает в квартиры, сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание Homes & Gardens.

У Бекхэма металл круто сработал на контрасте: он "успокаивает" грубый кирпич и старое дерево, добавляя пространству четкости.

"Нержавеющая сталь естественно вписывается в индустриальный стиль и добавляет кухне профессиональный характер без сложных изменений",

— отмечает эксперт Майкл Гартел.

Кухня Дэвида Бекхэма. Фото: davidbeckham/Instagram

Как сделать кухню как в ресторане дома

Главная идея — не переборщить. Если закатать в металл все подряд, получится операционная, а не уютный дом. Дизайнеры советуют действовать точечно, и фартук здесь идеальная точка входа.

"Люди больше не хотят полностью индустриальные кухни. Они добавляют металл как акцент, чтобы получить современный вид без ощущения "коммерции", — объясняет дизайнер Максим Саучанка.

Преимущества нержавеющей стали на кухне

Почему все вдруг о ней вспомнили? Потому что это удобно. Здесь нет затирки и швов, как в плитке, где вечно оседает жир. Достаточно одного движения тряпкой, и поверхность снова как новая.

"Это не универсальное решение для всего, но оно значительно проще в уходе и всегда выглядит аккуратно", — добавляет Саучанка.



Как обновить кухню без ремонта

Стальной лист — это разумный компромисс. Его монтаж обойдется в разы дешевле новой столешницы или гарнитура, а визуальный эффект будет мгновенным. Если хочется начать с малого, попробуйте добавить металлическую полку или заменить фурнитуру.

В конце концов, опыт 2026 года учит нас: крутой дизайн — это не всегда о миллионах, иногда это просто об одном метком решении.

Как сообщалось, дизайнеры заинтересовались кухней Риз Уизерспун не из-за пафоса, а благодаря продуманному стилю шейкер, где царит полный порядок и лаконичность. Изюминкой интерьера стала тщательная организация пространства: вместо привычных полок здесь множество компактных ящичков под каждую мелочь. Это отличный пример того, как функциональность и простые формы делают помещение стильным без лишней роскоши.

Также мы рассказывали, что кухня Ким Кардашьян в Хайден-Хиллз, созданная в дуэте с Акселем Вервордтом, стала настоящим манифестом глубокого и выразительного минимализма. Этот интерьер мастерски доказывает, что лаконичность и спокойная палитра могут выглядеть остромодно, если добавить им правильной фактуры и объема.